Рамка МИРАМ для фотографий формата 15х21 см. Широкий багет в классическом стиле выполнен в цвете выбеленного дерева с двойной серебристой окантовкой. Материал багета и защитного стекла: безопасный для здоровья полистирол. Размеры багета: 32 мм в ширину, 12 мм в высоту. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Рамку можно поставить на стол или полку, а также закрепить на стене на крючок.