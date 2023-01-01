Фоторамка Мирам 15х21 см, белый (651660-6)
Код товара : УТ-00067691
Артикул : 651660-6
300 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Рамка для фотографий формата 15х21 см. Тонкий багет из полистирола (PS), задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности – как вертикально, так и горизонтально. Также имеется крепление на стену.