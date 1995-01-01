Фотоальбом Мирам 10x15 см 200 фото, геометрия, фиолетовый
Код товара:УТ-00079035
Артикул:30625
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаДругое
Количество листов / страниц200 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Альбом с кармашками для 200 фотографий формата 10х15 см. Пластиковые листы скреплены с картонной обложкой методом термосварки. На одной странице размещается две фотографии, места для подписи у этого альбома не предусмотрено. Оформление: геометрические узоры.