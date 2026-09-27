Объектив Minolta AF 24mm f/2.8 Sony A (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097641 Артикул: б/у-Крд 2026-09-27/2 Код товара: УТ-00097641 Артикул: б/у-Крд 2026-09-27/2 Код товара:162641 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:4

S/n:14302383

Комплектация: обьектив , обе крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара:162641 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:4

S/n:14302383

Комплектация: обьектив , обе крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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