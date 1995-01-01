Карта памяти Silicon Power MicroSDHC 32GB серии Elite – доступная карта памяти, хорошо подходящая для таких устройств как видеорегистраторы, диктофоны, аудиорекордеры, экшн-камеры начального уровня, планшеты и так далее. Скорость чтения: до 100 Мбайт/с (макс.), скорость записи: не ниже 10 Мбайт/с (U1 / V10) – достаточно для записи видео в Full HD формате.

Программное обеспечение SP Widget (бесплатная загрузка) для резервного копирования и восстановления данных, 256-битного шифрования AES и облачного хранения.