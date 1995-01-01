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Карта памяти SanDisk MicroSDXC 256GB Sandisk Extreme UHS-I A2 V30 U3 190/130 МБ/с, без адаптера

Код товара:УТ-00061523
Артикул:SDSQXAV-256G-GN6MN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Быстрая передача данных
Благодаря технологии SanDisk QuickFlow10 эта карта памяти оптимизирует быстродействие для быстрого переноса данных со скоростью чтения до 190 МБ/с.9 Используйте вместе с устройством чтения карт SanDisk Professional PRO-READER SD и microSD (приобретается отдельно) для достижения максимальной скорости.

Скорость записи до 130 МБ/с
Снимайте динамичные фотосюжеты или видео в формате 4K UHD2 благодаря скорости записи до 130 МБ/с.9 Снимайте больше и быстрее с картой памяти SanDisk Extreme® microSDXC™ UHS-I.

Отличный вариант для съемки видео 4K UHD2
Это идеальное решение для съемки во время активного отдыха, поездок на выходных и спортивных мероприятий, где ценен каждый кадр. Скоростной класс 3 по стандарту UHS (U3) и скоростной класс видео 30 (V30) карты памяти SanDisk Extreme® microSD™ UHS-I емкостью до 1 ТБ1 означают, что с ее помощью можно записывать видео с разрешением 4K UHD и Full HD без помех.5

Загружайте приложения быстрее с A2
Спецификация A27 карты SanDisk Extreme microSD — залог того, что приложения будут работать быстрее, а пользоваться смартфоном в целом станет удобнее.

Надежная конструкция для использования в экстремальных условиях
Карты памяти SanDisk Extreme microSDHC и microSDXC UHS-I ударопрочны и водонепроницаемы, устойчивы к перепадам температур и воздействию рентгеновских лучей4. Наслаждайтесь приключениями и не беспокойтесь о надежности карты памяти.

  • Емкость: 256 ГБ
  • Совместимость: со всеми устройствами, поддерживающими microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I и microSDXC UHS-I
  • Габариты (Д х Ш х В): 1.02 x 14.99 x 10.92 мм
  • Скорость последовательного чтения: до 190МБ/с
  • Скорость последовательной записи: до 130МБ/с

Оговорки

Не все устройства поддерживают формат карт памяти microSDXC. Дополнительную информацию можно получить у производителя устройства.

  1. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
  2. Требуется совместимое устройство. Поддержка разрешений Full HD (1920 x 1080) и 4K UHD (3840 x 2160) зависит от используемого устройства, свойств файлов и других факторов. См. www.sandisk.com/HD
  3. Требуются установка и загрузка. См. www.sandisk.com/memoryzone
  4. Только карта памяти. Дополнительные сведения и информация по ограничениям приводятся на странице www.sandisk.com/proof.
  5. Класс скорости UHS 3 (U3) обозначает производительность, необходимую для записи видео в режиме реального времени на устройствах, поддерживающих UHS. Класс скорости видео 30 (V30) соответствует устойчивой скорости видеозаписи 30 МБ/с и обозначает производительность, необходимую для записи видео в режиме реального времени на устройства, поддерживающие стандарт скорости UHS. См. www.sdcard.org/consumers/speed.
  6. При наличии регистрации и выполнении применимых положений и условий.
  7. Для моделей емкостью 64 ГБ–1 ТБ: класс быстродействия А2: чтение — 4000 операций ввода/вывода в секунду, запись — 2000 операций ввода/вывода в секунду. Для моделей емкостью 32 ГБ: класс быстродействия А1: чтение — 1500 операций ввода/вывода в секунду, запись — 500 операций ввода/вывода в секунду. Результат зависит от устройства, типа приложения и других факторов.
  8. Сравнение основано на внутреннем тестировании карты SanDisk Extreme® microSDXC™ UHS-l, которая сравнивалась с существующими картами UHS-l с заявленным быстродействием 100 МБ/с. Результаты зависят от используемого устройства, свойств файлов и других факторов.
  9. Для моделей емкостью 256 ГБ–1 ТБ: скорость чтения до 190 МБ/с. Разработано с использованием собственной технологии, предполагающей превышение скорости 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 130 МБ/с. Для моделей емкостью 128 ГБ: скорость чтения до 190 МБ/с. Разработано с использованием собственной технологии, предполагающей превышение скорости 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 90 МБ/с. Для моделей емкостью 64 ГБ: скорость чтения до 170 МБ/с. Разработано с использованием собственной технологии, предполагающей превышение скорости 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 80 МБ/с. Для моделей емкостью 32 ГБ: скорость чтения до 100 МБ/с; скорость записи до 60 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от интерфейса устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
  10. Технология SanDisk® QuickFlow™ доступна в моделях емкостью 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
  11. 30-летняя гарантия в Германии, Канаде и других регионах, где не признается пожизненная гарантия. См. Гарантия | Western Digital