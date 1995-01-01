Карта памяти Silicon Power MicroSDHC 32GB Elite UHS-I U1 V10 А1
Код товара:УТ-00096006
Артикул:SP032GBSTHBV1V20
Товар не найден
Описание
Карта памяти Silicon Power MicroSDHC 32GB серии Elite – доступная карта памяти, хорошо подходящая для таких устройств как видеорегистраторы, диктофоны, аудиорекордеры, экшн-камеры начального уровня, планшеты и так далее. Скорость чтения: до 100 Мбайт/с (макс.), скорость записи: не ниже 10 Мбайт/с (U1 / V10) – достаточно для записи видео в Full HD формате.
Программное обеспечение SP Widget (бесплатная загрузка) для резервного копирования и восстановления данных, 256-битного шифрования AES и облачного хранения.
- Форм-фактор: microSD
- Формат: microSDHC
- Интерфейс: UHS-I
- Емкость: 32 Гб
- Скорость чтения: до 100 МБ/с
- Скорость записи: нет данных (не ниже 10 МБ/с)
- Класс скорости: U1 / V10
- Рабочая температура: 0° ~ 70° С
- Температура хранения: -40° ~ 85° С