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Карта памяти Silicon Power MicroSDHC 32GB Elite UHS-I U1 V10 А1

  • MicroSDHC 32GB Elite UHS-I U1 V10 А1
  • MicroSDHC 32GB Elite UHS-I U1 V10 А1
  • MicroSDHC 32GB Elite UHS-I U1 V10 А1
  • MicroSDHC 32GB Elite UHS-I U1 V10 А1
  • MicroSDHC 32GB Elite UHS-I U1 V10 А1
  • MicroSDHC 32GB Elite UHS-I U1 V10 А1
  • MicroSDHC 32GB Elite UHS-I U1 V10 А1
Код товара:УТ-00096006
Артикул:SP032GBSTHBV1V20

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Карта памяти Silicon Power MicroSDHC 32GB серии Elite – доступная карта памяти, хорошо подходящая для таких устройств как видеорегистраторы, диктофоны, аудиорекордеры, экшн-камеры начального уровня, планшеты и так далее. Скорость чтения: до 100 Мбайт/с (макс.), скорость записи: не ниже 10 Мбайт/с (U1 / V10) – достаточно для записи видео в Full HD формате.

Программное обеспечение SP Widget (бесплатная загрузка) для резервного копирования и восстановления данных, 256-битного шифрования AES и облачного хранения.

  • Форм-фактор: microSD
  • Формат: microSDHC
  • Интерфейс: UHS-I
  • Емкость: 32 Гб
  • Скорость чтения: до 100 МБ/с
  • Скорость записи: нет данных (не ниже 10 МБ/с)
  • Класс скорости: U1 / V10
  • Рабочая температура: 0° ~ 70° С
  • Температура хранения: -40° ~ 85° С