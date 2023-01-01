Описание

Жесткий противоударный и водонепроницаемый кейс с тканевой внутренней вставкой, проходящий по требованиям к ручной клади у международных авиаперевозчиков. Пыле- и водонепроницаемость стандарта IP67 (непроницаемость при полном погружении в воду на 30 минут). При падении в воду не тонет, благодаря внутреннему запасу воздуха. Мягкие регулируемые вставки с наполнителем из амортизирующей пены обеспечивают сохранность техники даже при сильных ударах. Вмещает от 1 до 3 камер с комплектом оптики и мелких аксессуаров, также предусмотрено внешнее крепление для штатива. Для безопасности кейс можно запереть на навесной замок (замки продаются отдельно).

Особенностью новых кейсов Manfrotto является усовершенствованная конструкция выдвижной ручки: теперь она располагается снаружи под небольшой накладкой, и почти не отнимает внутренний объем, дно кейса ровное. Дополнительную надёжность обеспечивает система специальных защёлок с фиксаторами, не допускающими случайное раскрытие кейса (например, при падении с большой высоты).

Pro Light Reloader Tough – это очень утилитарный кейс: легкий, прочный, готовый к долгой и тяжелой службе. Кейс производится в Италии и обладает расширенной 5-летней гарантией (при регистрации покупки на сайте производителя). Колеса можно легко заменить самостоятельно (при повреждениях или износе).

Pro Light Reloader Tough-55 выпускается в 2 версиях: High Lid и Low Lid, между собой они отличаются только высотой профиля. High Lid на 3 см выше, что позволяет размещать вертикально зеркальные камеры с батарейной ручкой (Canon серии 1D, Nikon D4, D5) и очень большие объективы, такие Canon EF 400mm f/2.8L IS II. С другой стороны, из-за увеличенной высоты профиля этот кейс может не пройти по требованиям к ручной клади у отдельных авиакомпаний.

Из российских перевозчиков Pro Light Reloader Tough-55 High Lid соответствует габаритам ручной клади авиакомпаний Аэрофлот*

*Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте требования к ручной клади у своего перевозчика до вылета.