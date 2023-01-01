Описание

MANFROTTO Pro Light Reloader Switch-55 – это довольно редкий гибрид колесного чемодана и рюкзака. Когда вы путешествуете по цивилизованным местам, вы используете колеса, но если необходимо пересекать местность без ровных дорог, и двигаться при этом быстро, то чемодан можно надеть на спину, как обычный рюкзак. Switch-55 проходит по требованиям к ручной клади у основных международных авиакомпаний (в том числе, у Аэрофлота), поэтому вы сможете взять этот чемодан с собой в салон, что значительно повышает сохранность содержимого. Большая глубина позволяет размещать камеры с батарейной ручкой вертикально, а также перевозить большие объективы (400/2.8, 600/4) или видеокамеры со сменной оптикой (EOS C100, C200).

Для снижения веса Pro Light Reloader Switch-55 выполнен на пластиковом каркасе, но использует ударопрочный пластик (полипропилен, стекловолокно). Рип-стоп ткань предотвращает разрывы при контакте с острыми предметами.

Основное отделение организуется с помощью 16 разделителей: 2 продольных и 14 поперечных. Для мелких аксессуаров предусмотрены внутренние карманы на крышке. Ноутбук и планшет располагаются в отдельном, защищенном от ударов кармане. Оба отделения: основное и отсек ноутбука можно закрыть на замок, соответствующий нормам безопасности TSA. Замок отпирается только ключом, вероятность случайного подбора кода исключена.

Штатив можно закрепить сбоку с помощью эластичной чаши для ножек и встроенного ремня. Колеса можно заменить самостоятельно.

Защита от воды: чемодан выполнен из синтетической ткани с водоотталкивающей пропиткой, которая надежно защищает при кратковременном нахождении под дождем. Для дополнительной защиты можно использовать нейлоновый чехол-дождевик.

При регистрации покупки на сайте производителя на Pro Light Reloader Switch-55 распространяется 5-летняя гарантия Manfrotto.