Описание

MANFROTTO Pro Light Reloader Spin-55 – дорожный чемодан для фототехники с 4 колесами. 4 колеса обеспечивают высокую маневренность: чемодан можно поворачивать на месте и везти боком, что очень удобно, особенно в дверях и узких проходах самолетов, поездов, городского транспорта – там, где обычные двухколесные модели кажутся слоном в посудной лавке. «Гражданские» четырехколесные чемоданы популярны среди путешественников уже не первый год, но в мир фото они пришли совсем недавно: обычные маленькие колеса плохо справлялись бы с большим весом камер и оптики. Компании Manfrotto удалось создать чемодан с 4 сдвоенными колесами, который с запасом выдерживает даже максимально плотную загрузку и интенсивную эксплуатацию. При этом Pro Light Reloader Spin-55 вписывается в требования к ручной клади большинства крупных авиакомпаний, включая отечественный Аэрофлот, поэтому его не нужно сдавать в багаж, рискуя потерять дорогую технику и сорвать график съемок.

Pro Light Reloader Spin-55 использует каркас из поликарбоната и EVA-полимера для сохранения прочности при максимальном снижении собственного веса. Помимо полимеров, используется стойкая к разрыву (рип-стоп) синтетическая ткань собственной марки. Углы и боковины усилены специальными защитными планками. Внутри располагается мягкая защитная сумка с разделителями для размещения фототехники. По глубине Spin-55 легко вмещает даже профессиональное оборудование: камеры типа Canon 1D входят вертикально, глубины сумки также хватает для длиннофокусных объективов: вплоть до огромных 400/2.8 или 600/4. Тем более не составит труда разместить внутри «набор тревел-блогера»: беззеркальную камеру с 2-3 объективами, квадрокоптер типа DJI Mavic, электронный стабилизатор, микрофон и пару небольших осветителей. 2 продольных и 14 поперечных перегородок позволяют организовать индивидуальные ячейки для множества мелочей. Полезный объем у Spin-55 намного выше, чем у кейсов с наполнителем из поролона.

15-дюймовый ноутбук располагается в отдельном отсеке с доступом через передний карман. Такие мелкие аксессуары как кабели, аккумуляторы, карты памяти или светофильтры можно разместить в 2 внутренних полупрозрачных карманах на крышке. Снаружи сбоку можно расположить большой штатив. Сумка с техникой также закрывается полупрозрачной тканью на молнию. Ее можно полностью извлечь, чтобы использовать чемодан для других вещей: например, одежды и обуви. Поэтому вы сможете использовать Spin-55 не только в рабочих командировках, но и для отдыха.

Безопасность и комфорт: основное отделение закрывается на кодовый замок, сертифицированный по стандартам транспортной безопасности TSA. Кроме того, внешне Pro Light Reloader Spin-55 выглядит как обычный чемодан для вещей и не привлекает нежелательное внимание у криминального элемента. Сверху располагается выдвижная 4-секционная ручка из алюминия, а сбоку - широкая пластиковая ручка для удобства погрузки на верхние полки и в багажник автомобиля. Прочные и большие колеса неплохо катятся даже по старому асфальту или тротуарной плитке. При износе они легко заменяются пользователем, без необходимости обращаться в сервис. Для защиты от дождя в комплекте идет черный нейлоновый чехол.

При регистрации на сайте производителя на чемодан Manfrotto Pro Light Reloader Spin-55 распространяется 5-летняя гарантия.