Описание

Рюкзак Manfrotto PRO Light Multiloader разработан для обеспечения высокого уровня безопасности оборудования профессионального фотографа или видеографа.

В рюкзаках PRO Light применена новая система защиты M-Guard, которая была разработана и протестирована в лабораторных условиях, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и поглощения ударов в тех областях контакта, где это особенно важно.

Разделители M-Guard изготовлены из вспененного этилвинилацетата высокой плотности (EVA), который обеспечивает исключительно высокий уровень поглощения ударов и при этом отличается компактностью. А возможность перестановки перегородок поможет оптимально использовать внутреннее пространство. Кроме того, использование в основе рюкзака вспененного материала SAS-TEC с эффектом памяти и стойкостью к ударам обеспечивает дополнительные амортизирующие свойства. Для большей беззаботности предусмотрен замок стандарта TSA.



В рюкзаке реализованы 4 точки доступа, что позволяет быстро достать технику и оперативно приступить к работ: фронтальный доступ, верхний и два боковых, которые уместны при размещении в них наиболее часто используемого комплекта техники. При этом, верхний отсек отделен от остальной части рюкзака и он подходит для зеркальной или беззеркальной камеры с объективом, также для личных вещей. Одновременно в основном отсеке поместится еще одна зеркальная или беззеркальная камера (либо видеокамера), несколько объективов, дрон в сложенном виде. В передней части рюкзака расположен карман для аксессуаров, есть отдельный отсек для ноутбука диагональю 15 дюймов.

Предусмотрены 3 варианта переноски (рюкзак, слинг, плечевая сумка), что позволяет выбрать наиболее подходящий формат.

Несколько точек внешнего крепления позволят разместить штативы, моноподы или стойки. Боковой расширяемый карман подойдет для профессионального штатива (например, Manfrotto серии 055), также с фронтальной стороны расположены крепления для штатива или 2 монопода/стойки освещения.

Для повышенного комфорта система ремней включает 2 нагрудных ремня, которые можно отрегулировать и зафиксировать на нужной высоте, а удобный поясной ремень поможет распределить нагрузку.

В качестве основного внешнего материала использован рипстоп - комбинированное плетение из нейлона и полиэстера с армирующей пряжей для баланса легкости, эстетики и улучшенных характеристик. Также применены прочный нейлон и хайпалон, который отличается стойкостью к химическим веществам и экстремальным температурам. В сочетании с молниями YKK® с металлическим пуллерами, элементами Duraflex® рюкзак представляет собой надежное решение, способное выдерживать самые интенсивные нагрузки, обеспечивая долгосрочную защиту оборудования.