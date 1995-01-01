Описание

Рюкзак Manfrotto PRO Light Frontloader M разработан для обеспечения высокого уровня безопасности оборудования профессионального фотографа или видеографа.

В рюкзаках PRO Light применена новая система защиты M-Guard ™, которая была разработана и протестирована в лабораторных условиях, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и поглощения ударов в тех областях контакта, где это особенно важно.

Разделители M-Guard™ изготовлены из вспененного этилвинилацетата высокой плотности (EVA), который обеспечивает исключительно высокий уровень поглощения ударов и при этом отличается компактностью. А возможность перестановки перегородок поможет оптимально использовать внутреннее пространство. Кроме того, использование в основе рюкзака вспененного материала SAS-TEC с эффектом памяти и стойкостью к ударам обеспечивает дополнительные амортизирующие свойства. Для большей беззаботности предусмотрен замок стандарта TSA.

В PRO Light Frontloader доступ к основному отсеку находится спереди. Боковой доступ позволит разместить полнокадровую камеру (без батарейной рукоятки) с прикрепленным объективом 70-200 мм f / 2,8. Дополнительно в рюкзаке разместится еще 1 камера с несколькими объективами. Для удобства предусмотрено переднее отделение с карманами для аксессуаров (смартфоны, кабели т.д.), отсек для ноутбука с диагональю 15 дюймов, внешнее боковое крепление для штатива, регулируемые нагрудный и поясной ремнями, а также двусторонний солнцезащитный и дождевой чехол DuoFace.



В качестве основного внешнего материала использован рипстоп - комбинированное плетение из нейлона и полиэстера с армирующей пряжей для баланса легкости, эстетики и улучшенных характеристик. Также применены прочный нейлон и хайпалон, который отличается стойкостью к химическим веществам и экстремальным температурам. В сочетании с молниями YKK® с металлическим пуллерами, элементами Duraflex® рюкзак представляет собой решение для надежной защиты профессионального оборудования и обеспечения оптимального комфорта даже при длительном ношении.