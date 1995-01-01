Рюкзак Manfrotto PRO Light Frontloader M
Код товара : УТ-00055274
Артикул : MB PL2-BP-FL-M
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Официальная гарантия Manfrotto 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вместимость
2 камеры с несколькими объективами / вспышками, планшет, штатив на внешнем креплении
Вес
1780 гр.
Описание
Рюкзак Manfrotto PRO Light Frontloader M разработан для обеспечения высокого уровня безопасности оборудования профессионального фотографа или видеографа.
В рюкзаках PRO Light применена новая система защиты M-Guard ™, которая была разработана и протестирована в лабораторных условиях, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и поглощения ударов в тех областях контакта, где это особенно важно.
Разделители M-Guard™ изготовлены из вспененного этилвинилацетата высокой плотности (EVA), который обеспечивает исключительно высокий уровень поглощения ударов и при этом отличается компактностью. А возможность перестановки перегородок поможет оптимально использовать внутреннее пространство. Кроме того, использование в основе рюкзака вспененного материала SAS-TEC с эффектом памяти и стойкостью к ударам обеспечивает дополнительные амортизирующие свойства. Для большей беззаботности предусмотрен замок стандарта TSA.
В PRO Light Frontloader доступ к основному отсеку находится спереди. Боковой доступ позволит разместить полнокадровую камеру (без батарейной рукоятки) с прикрепленным объективом 70-200 мм f / 2,8. Дополнительно в рюкзаке разместится еще 1 камера с несколькими объективами. Для удобства предусмотрено переднее отделение с карманами для аксессуаров (смартфоны, кабели т.д.), отсек для ноутбука с диагональю 15 дюймов, внешнее боковое крепление для штатива, регулируемые нагрудный и поясной ремнями, а также двусторонний солнцезащитный и дождевой чехол DuoFace.
В качестве основного внешнего материала использован рипстоп - комбинированное плетение из нейлона и полиэстера с армирующей пряжей для баланса легкости, эстетики и улучшенных характеристик. Также применены прочный нейлон и хайпалон, который отличается стойкостью к химическим веществам и экстремальным температурам. В сочетании с молниями YKK® с металлическим пуллерами, элементами Duraflex® рюкзак представляет собой решение для надежной защиты профессионального оборудования и обеспечения оптимального комфорта даже при длительном ношении.
- Цвет: Черный
- Вес: 1.78 кг
- Объем: 16 л
- Внешние размеры: 33x27x52 см
- Внутренние размеры: 25x15x43 см
- Размер отсека для ноутбука: 26x2x44 см