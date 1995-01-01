Рюкзак Manfrotto PRO Light Backloader S разработан для обеспечения высокого уровня безопасности оборудования профессионального фотографа или видеографа.

В рюкзаках PRO Light применена новая система защиты M-Guard, которая была разработана и протестирована в лабораторных условиях, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и поглощения ударов в тех областях контакта, где это особенно важно. Разделители M-Guard™ изготовлены из вспененного этилвинилацетата высокой плотности (EVA), который обеспечивает исключительно высокий уровень поглощения ударов и при этом отличается компактностью. А возможность перестановки перегородок поможет оптимально использовать внутреннее пространство. Кроме того, использование в основе рюкзака вспененного материала SAS-TEC с эффектом памяти и стойкостью к ударам обеспечивает дополнительные амортизирующие свойства. Для большей беззаботности предусмотрен замок стандарта TSA.

PRO Light Backloader S имеет безопасный доступ сзади, внутреннее пространство регулируется благодаря переставляемым перегородкам. В рюкзак вмещается 2-3 полнокадровые зеркальные или беззеркальные камеры (без батарейной рукоятки) несколько объективов.

Также внутреннее пространство может быть настроено с помощью специальной складывающейся панели, которую можно использовать двумя различными способами: 30% места выделить для размещения личных вещей (в верхнем отделении с возможностью быстрого доступа), остальные 70% под оборудование, либо 70% пространства выделить под личные вещи, а остальные 30% для техники.

Доступ в верхней части рюкзака будет удобен для часто используемых камер или объективов. В фронтральной части находится отделение с карманами для мелких аксессуаров: смартфонов, кабелей, планшетов и т.д. Предусмотрен отсек для ноутбука с диагональю 15 дюймов. Кармашки с обоих боков подойдут для внешнего размещения трэвел-штатива. Регулируемый нагрудный ремень обеспечивает лучшую стабильность и комфорт, а двусторонний чехол DuoFace для защиты от дождя и солнца обеспечит дополнительную защиту от непогоды и исключит риск перегрева техники в солнечный день.

В качестве основного внешнего материала использован рипстоп - комбинированное плетение из нейлона и полиэстера с армирующей пряжей для баланса легкости, эстетики и улучшенных характеристик. Также применены прочный нейлон и хайпалон, который отличается стойкостью к химическим веществам и экстремальным температурам. В сочетании с молниями YKK® с металлическим пуллерами, элементами Duraflex® рюкзак представляет собой легкое и надежное решение, способное выдерживать самые интенсивные нагрузки, обеспечивая долгосрочную защиту оборудования.

Характеристики: