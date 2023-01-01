Рюкзак Manfrotto PRO Light Backloader M
Код товара : УТ-00055272
Артикул : MB PL2-BP-BL-M
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.200
Материал
нейлон, синтетические материалы
Описание
Рюкзак Manfrotto PRO Light Backloader M разработан для обеспечения высокого уровня безопасности оборудования профессионального фотографа или видеографа.
В рюкзаках PRO Light применена новая система защиты M-Guard, которая была разработана и протестирована в лабораторных условиях, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и поглощения ударов в тех областях контакта, где это особенно важно.
Разделители M-Guard™ изготовлены из вспененного этилвинилацетата высокой плотности (EVA), который обеспечивает исключительно высокий уровень поглощения ударов и при этом отличается компактностью. А возможность перестановки перегородок поможет оптимально использовать внутреннее пространство. Кроме того, использование в основе рюкзака вспененного материала SAS-TEC с эффектом памяти и стойкостью к ударам обеспечивает дополнительные амортизирующие свойства. Для большей беззаботности предусмотрен замок стандарта TSA.
PRO Light Backloader S имеет безопасный доступ сзади, внутреннее пространство регулируется благодаря переставляемым перегородкам. В рюкзак вмещается 2-3 полнокадровые зеркальные или беззеркальные камеры (без батарейной рукоятки) несколько объективов.
Также внутреннее пространство может быть настроено с помощью специальной складывающейся панели, которую можно использовать двумя различными способами: 30% места выделить для размещения личных вещей (в верхнем отделении с возможностью быстрого доступа), остальные 70% под оборудование, либо 70% пространства выделить под личные вещи, а остальные 30% для техники.
Доступ в верхней части рюкзака будет удобен для часто используемых камер или объективов. В фронтральной части находится отделение с карманами для мелких аксессуаров: смартфонов, кабелей, планшетов и т.д. Предусмотрен отсек для ноутбука с диагональю 15 дюймов. Кармашки с обоих боков подойдут для внешнего размещения трэвел-штатива. Регулируемый нагрудный ремень обеспечивает лучшую стабильность и комфорт, а двусторонний чехол DuoFace для защиты от дождя и солнца обеспечит дополнительную защиту от непогоды и исключит риск перегрева техники в солнечный день.
В качестве основного внешнего материала использован рипстоп - комбинированное плетение из нейлона и полиэстера с армирующей пряжей для баланса легкости, эстетики и улучшенных характеристик. Также применены прочный нейлон и хайпалон, который отличается стойкостью к химическим веществам и экстремальным температурам. В сочетании с молниями YKK® с металлическим пуллерами, элементами Duraflex® рюкзак представляет собой легкое и надежное решение, способное выдерживать самые интенсивные нагрузки, обеспечивая долгосрочную защиту оборудования.
Характеристики:
- Цвет: Черный
- Вес: 1.89 кг
- Объем: 16 л
- Внешние размеры: 32x26x52 см
- Внутренние размеры: 27x16x43 см
- Размер отсека для ноутбука: 25x2.5x42 см