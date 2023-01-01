Описание

Прочный и устойчивый трехсекционный алюминиевый штатив Manfrotto 190-й серии в комплекте с видеоголовкой MVH500AH и специальной центральной штангой с чашевидным креплением, позволяющей выровнять отклонение по горизонту. Преимуществами данного комплекта по сравнению с другими видеоштативами (545, 546 и др.) является меньший вес, а также возможность использовать головку отдельно: например, на слайдере.

MVK500190XV создан как ответ на изменяющуюся ситуацию в видеопроизводстве: с массовым распространением легких беззеркальных фотоаппаратов отпадает необходимость в применении классических видеоштативов, которые создавались под профессиональные вещательные камеры. Современные создатели видеоконтента ищут компромиссное решение: более легкое, менее дорогое, такое же устойчивое. MVK500190XV создан на основе проверенных временем популярных фотоштативов 190-й серии, достаточно прочных для безопасного размещения оборудования весом до 5 кг. Гнездо EasyLink позволяет расположить на штативе вспомогательный держатель: к примеру, для планшета, съемочной лампы или видеорекордера.

Головка MVH500AH также пользуется устойчивым спросом в течение уже нескольких лет: она использует жидкостные картриджи для плавного панорамирования и наклона камеры, длинные площадки, совместимые с системой Arca Swiss, а также фиксированный контрбаланс, рассчитанный на вес средней камеры с профессиональным объективом (2.4 кг). Контрбаланс удерживает камеру в заданном положении, что избавляет оператора от необходимости постоянно придерживать ее за рукоятку, что может сильно утомлять в течение целого дня съемки. Камера устанавливается прямо сверху, без необходимости заводить площадку в пазы.

Специально для видео в этом штативе применяется особая центральная штанга с чашевидным креплением, которое позволяет компенсировать отклонение от уровня горизонта на неровной поверхности.

В сложенном виде MVK500190XV занимает примерно столько же места, сколько обычный фотоштатив, что позволяет, к примеру, закрепить его на рюкзак или сумку-тележку. Еще одним бонусом является возможность съемки с нижнего ракурса: ноги разводятся на угол до 88°, опуская камеру ближе к земле.