Описание

Начните знакомство с экосистемой “Manfrotto Move” с продукта MOVE, инновационных быстросъемных креплений, которые олицетворяют три основных особенности (модульный принцип, универсальность и быстрая готовность к работе) всей экосистемы.

При помощи Manfrotto Move ваша техника моментально ставится с устройства на устройство – с штатива на слайдер, на GimBoom, на монопод, на моторизированную голову и обратно!

Продукция MOVE прекрасно работает с штативами Manfrotto, моторизированными головами и электронными стабилизаторами. Благодаря универсальному стандарту крепления совместима с абсолютным большинством штативов и т д.

Как работает Move: основание крепится на любое устройство, а ответные части – к штативным головам, стабилизаторам, шесту Gimboom или моторизированной голове.

MVAQR-PLATE – это площадка для установки на основание адаптера MVAQR-BASE.