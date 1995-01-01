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Площадка Manfrotto для установки на основание адаптера MOVE

  • для установки на основание адаптера MOVE
  • для установки на основание адаптера MOVE
  • для установки на основание адаптера MOVE
  • для установки на основание адаптера MOVE
  • для установки на основание адаптера MOVE
  • для установки на основание адаптера MOVE
  • для установки на основание адаптера MOVE
Код товара:УТ-00055295
Артикул:MVAQR-PLATE*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Начните знакомство с экосистемой “Manfrotto Move” с продукта MOVE, инновационных быстросъемных креплений, которые олицетворяют три основных особенности (модульный принцип, универсальность и быстрая готовность к работе) всей экосистемы.

При помощи Manfrotto Move ваша техника моментально ставится с устройства на устройство – с штатива на слайдер, на GimBoom, на монопод, на моторизированную голову и обратно!

Продукция MOVE прекрасно работает с штативами Manfrotto, моторизированными головами и электронными стабилизаторами. Благодаря универсальному стандарту крепления совместима с абсолютным большинством штативов и т д.

Как работает Move: основание крепится на любое устройство, а ответные части – к штативным головам, стабилизаторам, шесту Gimboom или моторизированной голове.

MVAQR-PLATE – это площадка для установки на основание адаптера MVAQR-BASE.

  • Легкая и компактная площадка
  • Совместима с экосистемой MOVE
  • Изготовлена из прочного анодированного алюминия
  • Площадка ставится под любым углом 360°
  • Универсальная резьба 3/8 и ¼ дюйма
  • Высота 22 мм, диаметр 55 мм