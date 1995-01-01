Площадка Manfrotto для установки на основание адаптера MOVE
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Характеристики
Описание
Начните знакомство с экосистемой “Manfrotto Move” с продукта MOVE, инновационных быстросъемных креплений, которые олицетворяют три основных особенности (модульный принцип, универсальность и быстрая готовность к работе) всей экосистемы.
При помощи Manfrotto Move ваша техника моментально ставится с устройства на устройство – с штатива на слайдер, на GimBoom, на монопод, на моторизированную голову и обратно!
Продукция MOVE прекрасно работает с штативами Manfrotto, моторизированными головами и электронными стабилизаторами. Благодаря универсальному стандарту крепления совместима с абсолютным большинством штативов и т д.
Как работает Move: основание крепится на любое устройство, а ответные части – к штативным головам, стабилизаторам, шесту Gimboom или моторизированной голове.
MVAQR-PLATE – это площадка для установки на основание адаптера MVAQR-BASE.
- Легкая и компактная площадка
- Совместима с экосистемой MOVE
- Изготовлена из прочного анодированного алюминия
- Площадка ставится под любым углом 360°
- Универсальная резьба 3/8 и ¼ дюйма
- Высота 22 мм, диаметр 55 мм