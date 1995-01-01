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Штатив Manfrotto 190 Go! (MT190GOA4)

  • 190 Go! (MT190GOA4)
  • 190 Go! (MT190GOA4)
  • 190 Go! (MT190GOA4)
  • 190 Go! (MT190GOA4)
  • 190 Go! (MT190GOA4)
  • 190 Go! (MT190GOA4)
  • 190 Go! (MT190GOA4)
  • 190 Go! (MT190GOA4)
  • 190 Go! (MT190GOA4)
  • 190 Go! (MT190GOA4)
  • 190 Go! (MT190GOA4)
Код товара:УТ-00039670
Артикул:MT190GOA4*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

190 Go! - более компактная версия всем известной 190-й серии Manfrotto. Штатив предназначен для профессионалов и продвинутых любителей, часто путешествующих или снимающих на выезде. Новые цанговые замки с улучшенной эргономикой: открытие и закрытие одним поворотом. Наклон центральной штанги открывает доступ к новым ракурсам, облегчает предметную съемку и съемку макро. Безопасная нагрузка в 7 кг позволяет устанавливать практически любые комбинации камер и объективов.