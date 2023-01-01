190 Go! - более компактная версия всем известной 190-й серии Manfrotto. Штатив предназначен для профессионалов и продвинутых любителей, часто путешествующих или снимающих на выезде. Новые цанговые замки с улучшенной эргономикой: открытие и закрытие одним поворотом. Наклон центральной штанги открывает доступ к новым ракурсам, облегчает предметную съемку и съемку макро. Безопасная нагрузка в 7 кг позволяет устанавливать практически любые комбинации камер и объективов.