Штатив Manfrotto 190 Go! (MT190GOA4)

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Код товара: УТ-00039670 Артикул: MT190GOA4* Код товара: УТ-00039670 Артикул: MT190GOA4* Максимальная высота, см 152 Безопасная нагрузка, кг 7 Длина в сложенном виде, см 45 Вес, г 1660 Комплектация штатива Без головки Головка нет в комплекте, винт 3/8"-16 Количество секций 4 Диаметр ног 15.5, 19, 22.5, 26 мм Углы наклона ног 25°, 46°, 66°, 88° Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 152 Безопасная нагрузка, кг 7 Длина в сложенном виде, см 45 Вес, г 1660 Комплектация штатива Без головки Характеристики Головка нет в комплекте, винт 3/8"-16 Количество секций 4 Диаметр ног 15.5, 19, 22.5, 26 мм Углы наклона ног 25°, 46°, 66°, 88° Максимальная нагрузка 7 кг Минимальная высота 9 см Максимальная высота 152 см Высота со сложенной центральной штангой 127 см Длина в сложенном положении 45 см Наклон центральной штанги есть, на 90° Материал алюминий Страна производства Италия Физические характеристики Вес 1.66 кг Описание 190 Go! - более компактная версия всем известной 190-й серии Manfrotto. Штатив предназначен для профессионалов и продвинутых любителей, часто путешествующих или снимающих на выезде. Новые цанговые замки с улучшенной эргономикой: открытие и закрытие одним поворотом. Наклон центральной штанги открывает доступ к новым ракурсам, облегчает предметную съемку и съемку макро. Безопасная нагрузка в 7 кг позволяет устанавливать практически любые комбинации камер и объективов. Видео Наш обзор

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