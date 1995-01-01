Штатив Manfrotto 190 Go! (MT190GOA4)
Код товара:УТ-00039670
Артикул:MT190GOA4*
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см152
Безопасная нагрузка, кг7
Длина в сложенном виде, см45
Вес, г1660
Комплектация штативаБез головки
Головканет в комплекте, винт 3/8"-16
Количество секций4
Диаметр ног15.5, 19, 22.5, 26 мм
Углы наклона ног25°, 46°, 66°, 88°
Максимальная нагрузка7 кг
Минимальная высота9 см
Максимальная высота152 см
Высота со сложенной центральной штангой127 см
Длина в сложенном положении45 см
Наклон центральной штангиесть, на 90°
Материалалюминий
Страна производстваИталия
Вес1.66 кг
Описание
190 Go! - более компактная версия всем известной 190-й серии Manfrotto. Штатив предназначен для профессионалов и продвинутых любителей, часто путешествующих или снимающих на выезде. Новые цанговые замки с улучшенной эргономикой: открытие и закрытие одним поворотом. Наклон центральной штанги открывает доступ к новым ракурсам, облегчает предметную съемку и съемку макро. Безопасная нагрузка в 7 кг позволяет устанавливать практически любые комбинации камер и объективов.