Штатив Manfrotto 190 Go! (MT190GOA4)
Код товара : УТ-00039670
Артикул : MT190GOA4
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Прочие особенности
Страна производства
Италия
Характеристики
Головка
нет в комплекте, винт 3/8"-16
Материал
алюминий
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Высота со сложенной центральной штангой, см
127
Длина в сложенном положении
45 см
Наклон центральной штанги
есть, на 90°
Диаметр ног
15.5, 19, 22.5, 26 мм
Минимальная высота
9 см
Физические характеристики
Вес
1.66 кг
Вес (брутто), г
1.660
Описание
190 Go! - более компактная версия всем известной 190-й серии Manfrotto. Штатив предназначен для профессионалов и продвинутых любителей, часто путешествующих или снимающих на выезде. Новые цанговые замки с улучшенной эргономикой: открытие и закрытие одним поворотом. Наклон центральной штанги открывает доступ к новым ракурсам, облегчает предметную съемку и съемку макро. Безопасная нагрузка в 7 кг позволяет устанавливать практически любые комбинации камер и объективов.