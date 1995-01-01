Manfrotto Befree GT Carbon Twist – карбоновый штатив для путешествий с шаровой головой и замками Twist lock – идеальное решение для профессиональных фотографов, которые хотят максимальной производительности в максимально легкой форме. Befree GT – наиболее профессиональный штатив в широкой линейке штативов Manfrotto Travel. Это идеальное сочетание портативности – всего 43 см в сложенном виде – и впечатляющей стабильности, обеспечивающей безупречную и легкую работу даже при нагрузке в 10 кг.

Эргономичный дизайн делает работу с Manfrotto Befree GT комфортной, быстрой и надежной, позволяя даже самым взыскательным фотографам быстро и легко устанавливать свое оборудование, чтобы максимально концентрироваться именно на снимке. Befree GT оснащен новой монолитной крестовиной, разработанной для обеспечения идеальной стабильности на всех типах поверхности, включая самые неровные, – ваша камера всегда будет в полной готовности к съемке четких кадров.

Эта модель представляет новую систему фиксаторов M-lock: новые замки-цанги удовлетворят всех, кто ищет быстрое, простое в использовании и компактное решение. Кроме того, замки M-Lock не имеют выступающих частей, и этот механизм отлично складывается вокруг головы, позволяя Befree GT легко помещаться в штативную сумку.

Эргономичный селектор угла ног предназначен для использования как правшами, так и левшами, позволяя каждому фотографу менять перспективу съемки интуитивно и находить правильную высоту штатива без потери концентрации на самом процессе съемки. Befree GT можно легко установить в трех независимых позициях ног, что гарантирует полную универсальность съемки для всех творческих идей, которые могут возникнуть в процессе работы на природе.

Крестовина этой инновационной модели также оснащена креплением Easy Link, как и профессиональные штативы Manfrotto серий 190 и 055, что позволяет фотографам повышать их творческий потенциал и добавлять аксессуары, которые делают изображения уникальными и необычными. Если вам нравится использовать в съемке дополнительный свет или отражатели, теперь вы можете делать потрясающие кадры, которые раньше были доступны только с использованием тяжелых штативов с аксессуарами.

Штатив идет в комплекте с алюминиевой Manfrotto Advanced 496 Center Ball Head (MH496-BH) – портативной, но мощной и интуитивно понятной шаровой головой, которая обеспечивает быстрое и точное управление движениями камеры. Эта продвинутая голова сочетает в себе практичность с высокой производительностью и оснащена тремя независимыми элементами управления, которые делают ее универсальной и подходящей для любой съемочной среды. Основная эргономичная ручка управляет сферической блокировкой; встроенная ручка управления трением регулирует тяговое усилие шара, так что вес оборудования всегда идеально сбалансирован, и кадры можно выстраивать без особых усилий; независимая ручка панорамирования удерживает горизонт ровно на плоскости и перемещает камеру по горизонтали, обеспечивая потрясающие пейзажные снимки. Построение кадра на 496 проще и открывает неограниченные возможности: вы сможете найти любой необходимый угол съемки.

На штативную голову устанавливается уникальная площадка, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Благодаря этой алюминиевой площадке, прикрепленной к камере, все головы Manfrotto и почти все головы на рынке, оснащенные креплениями типа Arca-swiss, могут быть настроены быстро и без усилий, без необходимости разбора на компоненты.

Befree GT – это лучший профессиональный штатив для путешествий для фотографов, которые хотят максимальной производительности, даже когда они в поездках. Этот прочный, но легкий штатив – оптимальное сочетание портативности, прочности, легкой настройки и работы. Он сконструирован так, чтобы фотографы могли выразить свою уникальность через самые смелые исключительные кадры с помощью своей камеры, будучи уверенными в профессиональной поддержке, которая никогда не подведет.