Штатив для путешествий Manfrotto Befree Advanced Alpha – версия штатива Befree Advanced Lever, специально разработанная для всех пользователей камер Sony α, которые хотят максимальной производительности и стабильности во всех положениях съемки.

Площадка специально спроектирована так, чтобы работать в паре с камерами Sony α7 и Sony α9, чтобы обеспечить идеальный захват даже в самых неудобных угловых положениях. Фронтальный выступ площадки физически блокирует камеру, предотвращая любой люфт как при наклоне, так и при вращательных движениях, всегда удерживая камеру прочно на штативной голове. В результате – впечатляющая стабильность камеры, которая обеспечивает резкость изображения самого высокого уровня. Площадка также полностью совместима с самыми распространенными в мире стандартными креплениями: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Благодаря этой алюминиевой площадке, прикрепленной к камере, все головы Manfrotto и почти все головы на рынке, оснащенные креплениями типа Arca-swiss, могут быть настроены быстро и без усилий, без необходимости разбора на компоненты.

Эргономичный дизайн делает работу с Manfrotto Befree Advanced интуитивно понятной и быстрой, позволяя даже самым взыскательным фотографам оперативно и легко устанавливать свое оборудование, чтобы максимально концентрироваться именно на снимке.



Befree Advanced оснащен новой крестовиной, разработанной для обеспечения идеальной стабильности на всех типах поверхности, включая самые неровные, – ваша камера всегда будет в полной готовности к съемке.



Эта модель оснащена новым механизмом клипсовой блокировки QPL Travel – совершенно новая система, разработанная Manfrotto. Она обладает той же полной мощностью фиксаторов QPL, которые установлены на профессиональных штативах Manfrotto, например на штативах 190 и 055 серий, при этом представлена в облегченной версии, идеально подходящей для путешествий. Новый механизм включения-выключения фиксации обеспечивает легкую и безопасную настройку и установку, а также полную стабильность во всех конфигурациях, когда штатив находится в рабочем состоянии.

Эргономичный селектор угла ног предназначен для использования, как правшами, так и левшами, позволяя каждому фотографу интуитивно менять перспективу съемки и находить правильную высоту штатива без потери концентрации на самом процессе съемки.

Befree Advanced можно легко установить в трех независимых позициях ног, гарантируя полную универсальность съемки для всех творческих идей, которые могут возникнуть в процессе работы на природе.

Крестовина этой инновационной модели также оснащена креплением Easy Link, как и профессиональные штативы Manfrotto серий 190 и 055, позволяя фотографам повышать их творческий потенциал и добавлять аксессуары, которые делают их изображения уникальными и необычными. Если вам нравится использовать в съемке дополнительный свет или отражатели, теперь вы можете делать потрясающие кадры, которые раньше были доступны только с использованием тяжелых штативов с аксессуарами.

Штатив идет в комплекте с алюминиевой Manfrotto Advanced 494 Center ball head – небольшой, но мощной и интуитивно понятной шаровой головой, которая обеспечивает быстрое и точное управление движениями камеры. 494 шаровая голова оснащена тремя независимыми элементами управления: основная ручка для управления сферической блокировкой; встроенная ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие шара, так что вес оборудования всегда идеально сбалансирован, и кадры можно выстраивать без особых усилий; независимая ручка панорамирования, которая удерживает горизонт ровно на плоскости и перемещает камеру по горизонтали, обеспечивая потрясающие пейзажные снимки.

Befree Advanced Alpha для Sony – лучший туристический штатив для активных фотографов, которые хотят максимальной производительности, даже когда они путешествуют. Этот легкий штатив для путешествий является оптимальным сочетанием портативности, прочности, легкой настройки и работы. Он произведен с важной целью – дать возможность людям выразить свою творческую природу через камеру с использованием профессиональной опоры. Штатив Befree Advanced Travel для Sony с шаровой головой доступен в черном цвете.