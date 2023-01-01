Описание

Компактный четырехсекционный алюминиевый штатив с механизмом горизонтального наклона центральной штанги. Основной особенностью штативов серии X-PRO является отклоняемая центральная штанга, которая при необходимости быстро переводится из вертикального в горизонтальное положение и обратно (промежуточные положения не предусмотрены). Пузырьковый уровень, находящийся на верхней площадке, свободно вращается вокруг центральной штанги, так чтобы его всегда можно было увидеть, независимо от установленного на штатив оборудования. Усовершенствованная система ножных фиксаторов Quick Power Lock обладает повышенной надежностью и комфортом. Гнездо Easy Link позволяет устанавливать на штатив аксессуары (вспышку, отражатель, лампу постоянного света) на различных держателях.

Новая головка XPRO Ball Head представляет собой идеальный союз инновационных технических решений и дизайна. Голова XPRO оснащена новой системой фиксации, которая гарантирует камере полную стабильность, благодаря трем клиньям, которые блокируют шар. Система контроля трения помогает в обращении с тяжелыми объективами и камерами, а благодаря двум жидкостным уровням настройка позиционирования стала еще точнее. Новые полимерные кольца обеспечивают высокую плавность движения и позволяют обойтись без пачкающей смазки. Головка XPRO Ball Head чрезвычайно портативная и легкая для своего класса: при массе 520 г она гарантированно выдерживает до 10 кг веса. MHXPRO-BHQ2 поставляется с классической площадкой 200PL от Manfrotto - самой широко распространённой фотографической площадкой.

И штатив, и головка производятся на итальянском заводе компании Manfrotto.