Описание

Штативы серии 055 предназначены для тех, кому нужна максимальная устойчивость, точность позиционирования и высокая допустимая нагрузка. Центральная штанга легко переводится из вертикального положения в горизонтальное, это делается в пару движений, не снимая камеру. Новые зажимы Quick Power Lock легко открываются одной рукой и фиксируют еще надежнее прежних. Штатив располагает отдельным пузырьковым уровнем, вращающимся вокруг центральной штанги. Помимо перечисленного штатив располагает боковым гнездом Easy Link для установки аксессуаров, таких как вспышки, лампы постоянного света или отражатели, на отдельном кронштейне.

Шаровая штативная головка Manfrotto XPRO обладает усовершенстованной системой запирания: фиксация головки происходит с помощью сразу трех клиньев. Регулировка силы трения позволяет пользователю выбрать подходящий баланс для разного по весу оборудования. Два пузырьковых уровня позволяют идеально выверить положение камеры как в пейзажной, так и в портретной ориентации. Вместо неприятной, пачкающей одежду смазки используются полимерные кольца, которые обеспечивают плавное и точное позиционирование камеры. При весе всего 500 г головка гарантированно выдерживает нагрузку до 10 кг, что позволяет использовать ее с самой тяжелой оптикой.

Изготавливается в Италии.

На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.