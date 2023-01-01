Описание

MK055XPRO3-3W - высокопрочный трехсекционный алюминиевый штатив с 3D головкой и функцией горизонтального наклона центральной штанги. Штативы серии 055 предназначены для тех, кому нужна максимальная устойчивость, точность позиционирования и высокая допустимая нагрузка. Центральная штанга легко переводится из вертикального положения в горизонтальное, это делается в пару движений, не снимая камеру. Новые зажимы Quick Power Lock легко открываются одной рукой и фиксируют еще надежнее прежних. Штатив располагает отдельным пузырьковым уровнем, вращающимся вокруг центральной штанги, а также 3 уровнями, расположенными на головке. Помимо перечисленного штатив располагает боковым гнездом Easy Link для установки аксессуаров, таких как вспышки, лампы постоянного света или отражатели, на отдельном кронштейне.

Головка X-PRO 3-Way — самая компактная, точная и надёжная 3-плоскостная фотоголова Manfrotto. Компактный размер в сложенном виде позволяет легко упаковывать и переносить ее со сложенными убирающимися рукоятками, в таком положении пространство, занимаемое головой, составляет 13 см x 13,5 см x 13,5 см. - что примерно соответствует 1 ячейке для объектива в фотосумке. Регулировка сопротивления по осям продольного и поперечного наклона помогает использовать данную головку с разным оборудованием: легкими любительскими камерами или среднеформатными системами. Три пузырьковых уровня на голове позволяют точно выровнять кадр при съёмке. Надежная и долговечная, с прочным алюминиевым корпусом, голова X-PRO держит нагрузку до 8 кг, при собственном весе 1 кг.

И штатив, и головка изготавливаются в Италии.

На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.