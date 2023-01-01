Штатив Manfrotto MK055XPRO3-3W с 3D головкой
Код товара : УТ-00001112
Артикул : MK055XPRO3-3W
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
3D (с тремя степенями свободы), MHXPRO-3W
Материал
алюминий
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Максимальная высота
183 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
153
Максимальная нагрузка
8 кг (штатив 9 кг, головка: 8 кг)
Регулировка силы трения
есть, по всем осям, за исключением панорамного вращения
Длина в сложенном положении
74 см
Наклон центральной штанги
есть, до 90°
Диаметр ног
30, 26, 22.5 мм
Минимальная высота
9 см (+ 13 см головка)
Физические характеристики
Вес
3.5 кг (2.5 кг штатив + 1 кг головка)
Вес (брутто), г
3.500
Описание
MK055XPRO3-3W - высокопрочный трехсекционный алюминиевый штатив с 3D головкой и функцией горизонтального наклона центральной штанги. Штативы серии 055 предназначены для тех, кому нужна максимальная устойчивость, точность позиционирования и высокая допустимая нагрузка. Центральная штанга легко переводится из вертикального положения в горизонтальное, это делается в пару движений, не снимая камеру. Новые зажимы Quick Power Lock легко открываются одной рукой и фиксируют еще надежнее прежних. Штатив располагает отдельным пузырьковым уровнем, вращающимся вокруг центральной штанги, а также 3 уровнями, расположенными на головке. Помимо перечисленного штатив располагает боковым гнездом Easy Link для установки аксессуаров, таких как вспышки, лампы постоянного света или отражатели, на отдельном кронштейне.
Головка X-PRO 3-Way — самая компактная, точная и надёжная 3-плоскостная фотоголова Manfrotto. Компактный размер в сложенном виде позволяет легко упаковывать и переносить ее со сложенными убирающимися рукоятками, в таком положении пространство, занимаемое головой, составляет 13 см x 13,5 см x 13,5 см. - что примерно соответствует 1 ячейке для объектива в фотосумке. Регулировка сопротивления по осям продольного и поперечного наклона помогает использовать данную головку с разным оборудованием: легкими любительскими камерами или среднеформатными системами. Три пузырьковых уровня на голове позволяют точно выровнять кадр при съёмке. Надежная и долговечная, с прочным алюминиевым корпусом, голова X-PRO держит нагрузку до 8 кг, при собственном весе 1 кг.
И штатив, и головка изготавливаются в Италии.
На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.