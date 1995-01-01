MANFROTTO PIXI Clamp - универсальный держатель для смартфона с расширенным функционалом. Два штативных крепления позволяют устанавливать телефон в горизонтальном (пейзажном) или вертикальном (портретном) положении. С помощью башмака для аксессуаров можно закрепить внешний микрофон, вспышку или лампу постоянного света. Толстые резиновые накладки на «клешнях» надежно фиксируют телефон, не оставляя царапин. Стильный итальянский дизайн с яркими красными акцентами отлично сочетается со штативами Manfrotto серий Befree, Element Traveller или Pixi.

Механизм с двойной фиксацией – пружинный замок и дополнительный рычаг блокировки обеспечивают безопасность вашего телефона во время съемки.

Держатель MANFROTTO PIXI Clamp совместим с телефонами шириной от 6 до 10.4 см

Материалы: АБС пластик, резина.

Вес: 41 г