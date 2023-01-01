Держатель для смартфона Manfrotto PIXI Clamp
Код товара : УТ-00032363
Артикул : MCPIXI
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
MANFROTTO PIXI Clamp - универсальный держатель для смартфона с расширенным функционалом. Два штативных крепления позволяют устанавливать телефон в горизонтальном (пейзажном) или вертикальном (портретном) положении. С помощью башмака для аксессуаров можно закрепить внешний микрофон, вспышку или лампу постоянного света. Толстые резиновые накладки на «клешнях» надежно фиксируют телефон, не оставляя царапин. Стильный итальянский дизайн с яркими красными акцентами отлично сочетается со штативами Manfrotto серий Befree, Element Traveller или Pixi.
Механизм с двойной фиксацией – пружинный замок и дополнительный рычаг блокировки обеспечивают безопасность вашего телефона во время съемки.
Держатель MANFROTTO PIXI Clamp совместим с телефонами шириной от 6 до 10.4 см
Материалы: АБС пластик, резина.
Вес: 41 г