Чехол для штатива Manfrotto MBAG70N
Код товара : УТ-00017005
Артикул : MB MBAG70N
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
1.400
Описание
Нейлоновый чехол без внутреннего уплотнителя, обеспечивающий удобство транспортировки и защиту штатива от воды и грязи. Для предохранения штативной головки от ударов крышка выполнена из термоформованной пены. Широкий ремень с регулируемой длиной позволяет носить штатив на плече или через плечо. Основная молния идёт по всей длине кофра, огибая кольцом его верхнюю часть, чтобы вы могли легко открыть его и взять свой штатив. Чехол специально сшит с асимметричной формой - он шире со стороны головки и уже со стороны ножек, благодаря чему штатив плотно фиксируется и не болтается внутри. Внутренняя длина: 68 см.