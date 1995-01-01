Протестирован на грузоподъемность 25 кг, оснащен 4 большими модульными разделителями и семью карманами с внутренней организацией. Это лишь некоторые из ключевых особенностей кофра для профессиональных видеокамер Pro Light Cineloader Large. Разработанная для переноски всей видеостудии, сумка Cineloader Large вмещает камкордер со сменной оптикой, а также аксессуары, инструменты, аудио- и осветительное оборудование. Это идеальный выбор как для творческой кино- и видеозаписи, так и для сбора новостей.

Большая версия Cineloader, будучи сумкой с максимальной вместимостью, позволяет профессионалам использовать внутренние и внешние отделения сумки в неограниченных конфигурациях, что делает её идеальной не только для переноски камкордера, но и для перевозки всего необходимого для съёмочной площадки.

Верхняя крышка отличается новым гибридным подходом к защите. Мягкие и жёсткие материалы были объединены для создания новой уникальной функции: благодаря термоформованной защитной крышке из ЭВА-пены профессионалы будут спокойны при транспортировке своего оборудования в любых условиях. Благодаря этой жесткости верхняя крышка может выступить в качестве платформы для видеоштатива серии Fastю Кроме того, несколько сумок Cineloader можно укладывать одна на другую, не опасаясь повредить содержимое. Крышка также оснащена тремя прозрачными карманами и двумя петлями для шариковой ручки, карандаша или другого аналогичного аксессуара.

Основное отделение для камеры обладает достаточным объемом для полностью оснащенной видеокамеры с установленным объективом и аксессуарами (то есть «рига»). Благодаря модульным разделителям и эффективной компоновке доступ к оборудованию стал невероятно быстрым. Четыре внешних кармана оснащены внутренними органайзерами и внешними петлями для строп, что позволяет навесить снаружи дополнительное оборудование или подсумки – в зависимости от задачи.

Усиленные петли для строп на задней и нижней части сумки позволяют надежно перевозить сумку на одноосной или двухосной тележке во время перемещения по студии или на съемочной площадке. В комплект также входит съемный плечевой ремень для дополнительных вариантов переноски, дно защищено от влаги, а боковое прозрачное окошко для визитки или аналогичной по размерам карточки позволяют быстро понять, кто владелец сумки и что находится внутри.

Сумки Pro Light Cineloader изготовлены из водоотталкивающей и устойчивой к разрывам ткани Rip-Stop (нейлон + полиэстер с армирующими нитями), что обеспечивает оптимальный баланс лёгкости, уникального внешнего вида и высокой грузоподъемности. Прочные молнии YKK, усиление из хайпалона, отделка и фиксаторы делают сумки одновременно сверхлёгкими и достаточно прочными для самых интенсивных условий эксплуатации. Дно сумки имеет специальное покрытие для защиты от влаги и грязи. Окошко на короткой стороне сумки идеально подходит для визиток, названия компании или контрольного списка. Внутри сумки есть небольшой специальный карман для трекера AirTag, который поможет быстро найти сумку на большой съемочной площадке.

Характеристики