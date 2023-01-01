Штатив Manfrotto Befree GT XPRO Carbon с шаровой головой
Код товара : УТ-00038408
Артикул : MKBFRC4GTXP-BH
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, съемная
Материал
углепластик (карбон), магниевый сплав
Углы наклона ног
22°, 54°, 89°
Максимальная высота
162 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
141
Максимальная нагрузка
10 кг
Длина в сложенном положении
43 см
Наклон центральной штанги
есть, на 90°
Диаметр ног
14.7, 18.2, 21.7, 25.3 мм
Минимальная высота
9 см
Физические характеристики
Вес
1760 г (из них головка 400 г)
Вес (брутто), г
1.800
Описание
Befree GT XPRO Carbon – первый штатив Manfrotto, разработанный специально для макрофотографов-путешественников. Малый вес, компактный размер, наклонная центральная штанга, возможность съемки от уровня земли, качественная шаровая головка MH496-BH с регулируемой силой трения и отдельным замком панорамирования.
Ноги штатива выполнены из многослойного углепластика (карбона) – легкого и устойчивого к вибрациям материала. Центральная крестовина и головка – из прочного магниевого сплава. Крестовина немного вытянута вверх, для предотвращения раскачки центральной штанги в креплении. Максимальная нагрузка составляет 10 кг: штатив можно использовать даже с камерами среднего и большого формата. Цанговые замки M-Lock запираются одним движением руки.