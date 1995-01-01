Befree GT XPRO Carbon – первый штатив Manfrotto, разработанный специально для макрофотографов-путешественников. Малый вес, компактный размер, наклонная центральная штанга, возможность съемки от уровня земли, качественная шаровая головка MH496-BH с регулируемой силой трения и отдельным замком панорамирования.

Ноги штатива выполнены из многослойного углепластика (карбона) – легкого и устойчивого к вибрациям материала. Центральная крестовина и головка – из прочного магниевого сплава. Крестовина немного вытянута вверх, для предотвращения раскачки центральной штанги в креплении. Максимальная нагрузка составляет 10 кг: штатив можно использовать даже с камерами среднего и большого формата. Цанговые замки M-Lock запираются одним движением руки.