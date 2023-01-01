Описание

Компактный, удобный рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack III (MB MA3-BP-T) для DSLR или беззеркальных камер ориентирован на фотографов-путешественников. Рюкзак рассчитан на комплект фототехники, складной дрон, компактный стабилизатор и штатив. Доступ в верхнее и нижнее отделения осуществляется с одной боковой стороны рюкзака через боковой клапан. Можно использовать боковой доступ только к фотоотделению или полный боковой доступ к технике и личным вещам.

Расширяемый боковой карман с другой стороны рюкзака предназначен для штатива или стабилизатора, например, DJI Osmo Mobile 2. Предусмотрено крепление для штатива также спереди рюкзака. Рюкзак вмещает комплект из камеры Canon EOS 5D mark IV с дополнительными 3-4 объективами в зависимости от размера (например, 16-35 / 2.8, 24-70 / 2.8 или 70-200 / 2.8).

Альтернативный вариант загрузки предполагает возможность разместить полнокадровую беззеркальную камеру, такую ​​как полнокадровая Sony Alpha с объективом 70-200 мм f / 4 плюс DJI Mavic Pro 2 с несколькими аккумуляторами и пультом управления. В верхней части рюкзака предусмотрено место для личных вещей, также небольшие аксессуары можно разместить во внешнем верхнем кармане.

В фотоотделении используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.

Дизайн рюкзака позволяет быстро извлечь нужную технику или личные вещи, не затратив лишнее время и избежать суеты. Специальное отделение вмещает 15-дюймовый ноутбук с удобным отдельным доступом сбоку.

При необходимости можно убрать все перегородки, трансформировав рюкзак в обычную туристическую модель. Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.

Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства

Вместимость: 70% оборудование, 30% личные вещи.

Особенности:

Боковой доступ к фотоотделению

Полный боковой доступ к технике/личным вещам

Дополнительное место для личных вещей

Специальный карман для стабилизатора/штатива

Крепление штатива спереди

Удобный карман для ноутбука

Чехол от дождя

Характеристики