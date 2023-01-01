Сумка Manfrotto Advanced Shoulder bag XS III
Код товара : УТ-00055261
Артикул : MB MA3-SB-XS
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
210 г
Вес (брутто), г
1.200
Материал
синтетические материалы
Описание
Плечевая сумка Advanced Shoulder Bag XS III (MB MA3-SB-XS) рассчитана на комплект беззеркальной камеры, аксессуаров, аккумуляторов и карты памяти, проводов. Благодаря эргономичному дизайну можно легко и удобно переносить необходимый комплект в течение всего дня. Регулируемые перегородки можно настроить под нужный комплект техники, крышка открывается в сторону от вашего тела, что не мешает во время движения. Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.
Особенности:
- Вмещает маленькую беззеркальную камеру и 1 объектив
- Регулируемые перегородки
- Удобный плечевой ремень и петля для поясного ремня
- Дождевой чехол, водоооталкивающая ткань