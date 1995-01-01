Сумка Manfrotto Advanced Shoulder bag XS III
Код товара:УТ-00055261
Артикул:MB MA3-SB-XS
Товар не найден
Характеристики
Вес210 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 1 объектив
ОсобенностиЧехол от дождя
Размеры внешние17.5 х 13.5 х 12 см
Размеры внутренние16 х 12.5 х 11 см
Вместимостькомпактный суперзум или беззеркальная камера с 1-2 объективами и мелкими аксессуарами
ЦветЧерный
Материалсинтетические материалы
Описание
Плечевая сумка Advanced Shoulder Bag XS III (MB MA3-SB-XS) рассчитана на комплект беззеркальной камеры, аксессуаров, аккумуляторов и карты памяти, проводов. Благодаря эргономичному дизайну можно легко и удобно переносить необходимый комплект в течение всего дня. Регулируемые перегородки можно настроить под нужный комплект техники, крышка открывается в сторону от вашего тела, что не мешает во время движения. Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.
Особенности:
- Вмещает маленькую беззеркальную камеру и 1 объектив
- Регулируемые перегородки
- Удобный плечевой ремень и петля для поясного ремня
- Дождевой чехол, водоооталкивающая ткань