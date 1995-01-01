Плечевая сумка Advanced Shoulder Bag XS III (MB MA3-SB-XS) рассчитана на комплект беззеркальной камеры, аксессуаров, аккумуляторов и карты памяти, проводов. Благодаря эргономичному дизайну можно легко и удобно переносить необходимый комплект в течение всего дня. Регулируемые перегородки можно настроить под нужный комплект техники, крышка открывается в сторону от вашего тела, что не мешает во время движения. Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.

Особенности: