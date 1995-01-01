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Сумка Manfrotto Advanced Shoulder bag XS III

  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
  • Advanced Shoulder bag XS III
Код товара:УТ-00055261
Артикул:MB MA3-SB-XS

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Плечевая сумка Advanced Shoulder Bag XS III (MB MA3-SB-XS) рассчитана на комплект беззеркальной камеры, аксессуаров, аккумуляторов и карты памяти, проводов. Благодаря эргономичному дизайну можно легко и удобно переносить необходимый комплект в течение всего дня. Регулируемые перегородки можно настроить под нужный комплект техники, крышка открывается в сторону от вашего тела, что не мешает во время движения. Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.

Особенности:

  • Вмещает маленькую беззеркальную камеру и 1 объектив
  • Регулируемые перегородки
  • Удобный плечевой ремень и петля для поясного ремня
  • Дождевой чехол, водоооталкивающая ткань