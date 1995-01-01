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Сумка Manfrotto Advanced Shoulder bag L III

  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
  • Advanced Shoulder bag L III
Код товара:УТ-00055258
Артикул:MB MA3-SB-L

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Плечевая сумка Advanced Shoulder Bag L III (MB MA3-SB-S) рассчитана на комплект беззеркальной или зеркальной камеры начального уровня, аксессуары, аккумуляторы и карты памяти, провода. Благодаря эргономичному дизайну можно легко и удобно переносить необходимый комплект в течение всего дня. Регулируемые перегородки можно настроить под нужный комплект техники, крышка открывается в сторону от вашего тела, что не мешает во время движения. Эластичные ремешки красного цвета на передней части сумки позволят закрепить небольшой штатив. Небольшой карман рассчитан на аккумуляторы и карты памяти. Съемный регулируемый плечевой ремень позволяет с комфортом использовать сумку. Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.

Особенности:

  • Съемный регулируемый плечевой ремень
  • Кармашки для аксессуаров
  • Крепление для компактного штатива
  • Чехол от дождя