Сумка Manfrotto Advanced Shoulder bag L III
Товар не найден
Характеристики
Описание
Плечевая сумка Advanced Shoulder Bag L III (MB MA3-SB-S) рассчитана на комплект беззеркальной или зеркальной камеры начального уровня, аксессуары, аккумуляторы и карты памяти, провода. Благодаря эргономичному дизайну можно легко и удобно переносить необходимый комплект в течение всего дня. Регулируемые перегородки можно настроить под нужный комплект техники, крышка открывается в сторону от вашего тела, что не мешает во время движения. Эластичные ремешки красного цвета на передней части сумки позволят закрепить небольшой штатив. Небольшой карман рассчитан на аккумуляторы и карты памяти. Съемный регулируемый плечевой ремень позволяет с комфортом использовать сумку. Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.
Особенности:
- Съемный регулируемый плечевой ремень
- Кармашки для аксессуаров
- Крепление для компактного штатива
- Чехол от дождя