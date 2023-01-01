Описание

Чемодан ROLLING BAG III (MB MA3-RB) предназначен для перевозки комплекта фототехники, вмещает несколько комплектов техники.

Это чемодан на двух колесиках, соответствующий габаритам ручной клади*. Вмещает беззеркальную камеру с 70-200 мм f / 4, вторую камеру и до 5-6 объективов. Прочные молнии YKK® обеспечат надежность содержимого. В чемодане используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Система M-GUARD™ прошла испытания на ударопрочность в критических условиях в лаборатории. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.

Внутренняя крышка чемодана имеет прозрачные карманы для мелких аксессуаров камеры, кабелей, карт памяти и прочих мелочей. На крышке предусмотрено отделение для 15-дюймового ноутбука. На чемодане с внешней стороны предусмотрены два ремня сбоку для крепления 2 штативов, в эластичном кармане можно разместить бутылку с водой. Чемодан имеет телескопическую ручку для удобной транспортировки. Внутренние перегородки можно извлечь и трансформировать чемодан в обычный дорожный вариант с 2 поперечными ремнями для хранения одежды и личных вещей. Внешняя ткань имеет влагоотталкивающую обработку, предусмотрен дополнительно дождевой чехол.

* Обязательно необходимо уточнять у авиакомпании актуальные требования к ручной клади перед полетом.. Следует учитывать, что перегруз чемодана может привести к его расширению.

Предназначен для перевозки комплекта фототехники

Особенности:

Легкий вес и удобный для перевозки размер

Вместительный дизайн

Соответствует размеру ручного багажа

Усиленные углы

Застежки, совместимые с замком

Крепление для штатива

Внутренний карман-органайзер

Удобный карман для ноутбука

Материал: полиэстр

Вес: 3,34кг

Общий объем : 20л

Объем отделения под технику : 19л

Внешние размеры: 35,5х18,5х56см