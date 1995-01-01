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Сумка на колесах Manfrotto Advanced Rolling bag III

  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
  • Advanced Rolling bag III
Код товара:УТ-00055257
Артикул:MB MA3-RB

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Чемодан ROLLING BAG III (MB MA3-RB) предназначен для перевозки комплекта фототехники, вмещает несколько комплектов техники.

Это чемодан на двух колесиках, соответствующий габаритам ручной клади*. Вмещает беззеркальную камеру с 70-200 мм f / 4, вторую камеру и до 5-6 объективов. Прочные молнии YKK® обеспечат надежность содержимого. В чемодане используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Система M-GUARD™ прошла испытания на ударопрочность в критических условиях в лаборатории. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.

Внутренняя крышка чемодана имеет прозрачные карманы для мелких аксессуаров камеры, кабелей, карт памяти и прочих мелочей. На крышке предусмотрено отделение для 15-дюймового ноутбука. На чемодане с внешней стороны предусмотрены два ремня сбоку для крепления 2 штативов, в эластичном кармане можно разместить бутылку с водой. Чемодан имеет телескопическую ручку для удобной транспортировки. Внутренние перегородки можно извлечь и трансформировать чемодан в обычный дорожный вариант с 2 поперечными ремнями для хранения одежды и личных вещей. Внешняя ткань имеет влагоотталкивающую обработку, предусмотрен дополнительно дождевой чехол.

* Обязательно необходимо уточнять у авиакомпании актуальные требования к ручной клади перед полетом.. Следует учитывать, что перегруз чемодана может привести к его расширению.

Предназначен для перевозки комплекта фототехники

Особенности:

  • Легкий вес и удобный для перевозки размер
  • Вместительный дизайн
  • Соответствует размеру ручного багажа
  • Усиленные углы
  • Застежки, совместимые с замком
  • Крепление для штатива
  • Внутренний карман-органайзер
  • Удобный карман для ноутбука

Материал: полиэстр

Вес: 3,34кг

Общий объем : 20л

Объем отделения под технику : 19л

Внешние размеры: 35,5х18,5х56см