Сумка на колесах Manfrotto Advanced Rolling bag III
Код товара : УТ-00055257
Артикул : MB MA3-RB
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Manfrotto 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
4.5 кг
Вместимость
зеркальная камера (без батарейной ручки) с объективом до 70-200/2.8 + вторая камера + 4-5 объективов, вспышка и мелкие аксессуары
Описание
Чемодан ROLLING BAG III (MB MA3-RB) предназначен для перевозки комплекта фототехники, вмещает несколько комплектов техники.
Это чемодан на двух колесиках, соответствующий габаритам ручной клади*. Вмещает беззеркальную камеру с 70-200 мм f / 4, вторую камеру и до 5-6 объективов. Прочные молнии YKK® обеспечат надежность содержимого. В чемодане используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Система M-GUARD™ прошла испытания на ударопрочность в критических условиях в лаборатории. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.
Внутренняя крышка чемодана имеет прозрачные карманы для мелких аксессуаров камеры, кабелей, карт памяти и прочих мелочей. На крышке предусмотрено отделение для 15-дюймового ноутбука. На чемодане с внешней стороны предусмотрены два ремня сбоку для крепления 2 штативов, в эластичном кармане можно разместить бутылку с водой. Чемодан имеет телескопическую ручку для удобной транспортировки. Внутренние перегородки можно извлечь и трансформировать чемодан в обычный дорожный вариант с 2 поперечными ремнями для хранения одежды и личных вещей. Внешняя ткань имеет влагоотталкивающую обработку, предусмотрен дополнительно дождевой чехол.
* Обязательно необходимо уточнять у авиакомпании актуальные требования к ручной клади перед полетом.. Следует учитывать, что перегруз чемодана может привести к его расширению.
Предназначен для перевозки комплекта фототехники
Особенности:
- Легкий вес и удобный для перевозки размер
- Вместительный дизайн
- Соответствует размеру ручного багажа
- Усиленные углы
- Застежки, совместимые с замком
- Крепление для штатива
- Внутренний карман-органайзер
- Удобный карман для ноутбука
Материал: полиэстр
Вес: 3,34кг
Общий объем : 20л
Объем отделения под технику : 19л
Внешние размеры: 35,5х18,5х56см