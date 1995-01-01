Сумка Advanced Messenger M III (MB MA3-M-M) обеспечит комфорт и удобство во время динамичной съемки в городе. Вмещает комплект зеркальной или CSC камеры и самые необходимые аксессуары для любой съемки. Сумка используется для переноски на ремне через плечо. Два эластичных ремешка внутри сумки позволят закрепить небольшой штатив.

Внутреннее отделение можно организовать под конкретные задачи. Съемные мягкие перегородки позволяют разместить беззеркальную или зеркальную камеру, например, камеру с объективом 70-200 мм f / 2,8, а также двумя дополнительными объективами. Содержимое можно настроить под комплект с дроном DJI Mavic Pro 2. В фотоотделении используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.

Для полного доступа используется крышка на молнии с пряжками. Для быстрого доступа к камере в крышке предусмотрена сверху молния. В сумке имеется отделение для 14-дюймового ноутбука. Регулируемый удобный плечевой ремень может быть дополнен стабилизирующим ремнем, который позволяет легко передвигаться пешком или на велосипеде и фиксирует сумку на туловище. Плечевой ремень быстро регулируется по длине без необходимости снимать сумку, а просто повернув ее вперед. Большой карман спереди предназначен для аксессуаров.

Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.

Сумка выполнена в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.

Идеальная модель для использования в городе.

Особенности: