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Рюкзак Manfrotto Advanced Hybrid Backpack III

  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
  • Advanced Hybrid Backpack M III
Код товара:УТ-00055251
Артикул:MB MA3-BP-H*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Универсальный рюкзак для фототехники 3-в-1: рюкзак, плечевая сумка и сумка с верхней ручкой.

Модель Manfrotto Advanced Hybrid III (MB MA3-BP-H) будет идеальным попутчиком для съемки в городе. Возможность использовать рюкзак в разных вариантах дает гибкость и мобильность при подготовке к работе. Плечевой ремень легко может быть пристегнут или убран при необходимости. Лямки для рюкзака убираются в специальный карман.

Рюкзак вмещает комплект из зеркальной или беззеркальной камеры с двумя объективами. Фотоотделение съемное, рюкзак мгновенно можно трансформировать в туристическую модель рюкзака или дорожную сумку, быстро его убрав. Для 14-дюймового ноутбука предусмотрен специальный карман.

В фотоотделении используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.

Прочный боковой ремень позволит закрепить небольшой штатив, например, штатив серии Befree Advanced. Удобные мягкие плечевые ремни обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределение веса.

Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.

Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.

Вместимость: полностью универсальная модель.

Особенности:

  • Выбор варианта переноски: как рюкзак на спине,через плечо, в руке за ручку,
  • Специальное отделение под личные вещи
  • Съемное отделение для техники
  • Боковой доступ
  • Специальный карман для плечевых лямок рюкзака
  • Регулируемый плечевой ремень
  • Крепление штатива спереди
  • Чехол от дождя

Характеристики:

  • Материал: полиэстр
  • Вес: 1,21кг
  • Общий объем : 12л
  • Объем отделения под технику : 5л
  • Внешние размеры: 30х18х43 см
  • Внутренние размеры: 27х15х42 см