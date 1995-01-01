Универсальный рюкзак для фототехники 3-в-1: рюкзак, плечевая сумка и сумка с верхней ручкой.

Модель Manfrotto Advanced Hybrid III (MB MA3-BP-H) будет идеальным попутчиком для съемки в городе. Возможность использовать рюкзак в разных вариантах дает гибкость и мобильность при подготовке к работе. Плечевой ремень легко может быть пристегнут или убран при необходимости. Лямки для рюкзака убираются в специальный карман.

Рюкзак вмещает комплект из зеркальной или беззеркальной камеры с двумя объективами. Фотоотделение съемное, рюкзак мгновенно можно трансформировать в туристическую модель рюкзака или дорожную сумку, быстро его убрав. Для 14-дюймового ноутбука предусмотрен специальный карман.

В фотоотделении используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.

Прочный боковой ремень позволит закрепить небольшой штатив, например, штатив серии Befree Advanced. Удобные мягкие плечевые ремни обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределение веса.

Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.

Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.

Вместимость: полностью универсальная модель.

Особенности:

Выбор варианта переноски: как рюкзак на спине,через плечо, в руке за ручку,

Специальное отделение под личные вещи

Съемное отделение для техники

Боковой доступ

Специальный карман для плечевых лямок рюкзака

Регулируемый плечевой ремень

Крепление штатива спереди

Чехол от дождя

Характеристики: