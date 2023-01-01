Рюкзак Manfrotto Advanced Hybrid Backpack III
Код товара : УТ-00055251
Артикул : MB MA3-BP-H
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1210 гр.
Вес (брутто), г
1.200
Вместимость
камера с несколькими объективами / вспышками, планшет, штатив на внешнем креплении
Размеры внутренние
27 x 15 x 42 cm
Описание
Универсальный рюкзак для фототехники 3-в-1: рюкзак, плечевая сумка и сумка с верхней ручкой.
Модель Manfrotto Advanced Hybrid III (MB MA3-BP-H) будет идеальным попутчиком для съемки в городе. Возможность использовать рюкзак в разных вариантах дает гибкость и мобильность при подготовке к работе. Плечевой ремень легко может быть пристегнут или убран при необходимости. Лямки для рюкзака убираются в специальный карман.
Рюкзак вмещает комплект из зеркальной или беззеркальной камеры с двумя объективами. Фотоотделение съемное, рюкзак мгновенно можно трансформировать в туристическую модель рюкзака или дорожную сумку, быстро его убрав. Для 14-дюймового ноутбука предусмотрен специальный карман.
В фотоотделении используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.
Прочный боковой ремень позволит закрепить небольшой штатив, например, штатив серии Befree Advanced. Удобные мягкие плечевые ремни обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределение веса.
Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.
Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.
Вместимость: полностью универсальная модель.
Особенности:
- Выбор варианта переноски: как рюкзак на спине,через плечо, в руке за ручку,
- Специальное отделение под личные вещи
- Съемное отделение для техники
- Боковой доступ
- Специальный карман для плечевых лямок рюкзака
- Регулируемый плечевой ремень
- Крепление штатива спереди
- Чехол от дождя
Характеристики:
- Материал: полиэстр
- Вес: 1,21кг
- Общий объем : 12л
- Объем отделения под технику : 5л
- Внешние размеры: 30х18х43 см
- Внутренние размеры: 27х15х42 см