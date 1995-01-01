Треугольная сумка Advanced Holster S III (MB MA3-H-S) предназначена для беззеркальной камеры с объективом 16-35 мм f/4. Дизайн сумки с верхним доступом позволяет быстро извлечь технику и быть готовым к съемке.

Крышка открывается в сторону от вашего тела, чтобы не мешать вам извлечь камеру. Ремень на передней стороне сумки позволит закрепить небольшой штатив, закрепив его красным эластичным шнурком. Сумка имеет два боковых кармана под аксессуары. Карты памяти и аккумуляторы можно разместить во внутренних кармашках. Сумку можно переносить за ручку, через плечо с помощью съемного плечевого ремня или с помощью петель для крепления на поясном ремне.

Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.

Особенности:

Для профессиональной беззеркальной камеры

Верхняя загрузка для быстрого доступа

Крепление штатива спереди

Удобные плечевой ремень и петли для поясного ремня

Два внутренних кармана для аксессуаров

Характеристики: