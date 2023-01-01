Сумка Manfrotto Advanced Holster M III
Код товара : УТ-00055254
Артикул : MB MA3-H-M
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
290 г
Вес (брутто), г
1.200
Материал
синтетическая ткань
Описание
Треугольная сумка Advanced Holster М III (MB MA3-H-M) предназначена для зеркальной камеры с объективом18-55мм или беззеркальной камеры с объективом, например, 24-70 мм. Дизайн сумки с верхним доступом позволяет быстро извлечь технику и быть готовым к съемке.
Крышка открывается в сторону от вашего тела, чтобы не мешать вам извлечь камеру. Ремень на передней стороне сумки позволит закрепить небольшой штатив, закрепив его красным эластичным шнурком. Сумка имеет два боковых кармана под аксессуары. Карты памяти и аккумуляторы можно разместить во внутренних кармашках. Сумку можно переносить за ручку, через плечо с помощью съемного плечевого ремня или с помощью петель для крепления на поясном ремне.
Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.
Особенности:
- Для беззеркальной камеры с объективом 24-70/4
- Верхняя загрузка для быстрого доступа
- Крепление штатива спереди
- Удобные плечевой ремень и петли для поясного ремня
- Два внутренних кармана для аксессуаров