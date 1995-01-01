Рюкзак Advanced GEAR backpack III (MB MA3-BP-GM) ориентировн на фотографа-профессионала. Практически все пространство рюкзака предназначено для техники и вмещает комплект зеркальной или беззеркальной камеры, а также складной дрон, стабилизатор и штатив. Небольшой карман-органайзер позволит разместить небольшие вещи и документы. Откидной клапан на молнии открывает полный доступ к основному отделению с передней стороны рюкзака. На внутренней стороне крышки имеется сетчатый карман на молнии под мелкие аксессуары. Предусмотрено крепление штатива сбоку. Имеется отделение для ноутбука. Специальная петля позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана при транспортировке в многолюдном месте. Всепогодный чехол защитит от дождя. 3D формованная уплотненная задняя спинка разработана с целью обеспечить комфорт в сочетании с минимальным весом

Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.

В рюкзаке используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Система M-GUARD™ прошла испытания на ударопрочность в критических условиях в лаборатории. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.

Вместимость: 90% оборудование, 10% личные вещи.

Особенности:

Полный доступ к технике спереди

Дополнительное место для личных вещей

Боковое крепление для штатива

Удобный карман для ноутбука

Чехол от дождя

Характеристики