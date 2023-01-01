Описание

Многофункциональный рюкзак Advanced FAST backpack III (MB MA3-BP-FM) для фототехники предназначен для использования во время динамичной съемки. Рюкзак был разработан с учетом пожеланий фотографов: двусторонний доступ к основному фотоотделению, доступ сверху для личных вещей или второй камеры, а при полном доступе спереди можно легко разместить весь комплект техники. Рюкзак вмещает полнокадровую беззеркальную камеру с объективом 70-200 мм f / 4 вместе с 3 дополнительными объективами и вспышкой. Внутреннее пространство разделено на два отделения: нижняя часть предназначена для фотооборудования, верхняя часть может использоваться для личных вещей или второй камеры.

В фотоотделении используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.

Имеется отделение для 15-дюймового ноутбука. Два дополнительных боковых кармана на молнии могут использоваться под дополнительные личные вещи, а функциональные передние ремни для штатива позволяют закрепить компактный тревел- штатив.

Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.

Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.

Вместимость: 80% оборудование, 20% личные вещи.

Особенности:

3х сторонний полный доступ к технике

Верхний доступ к технике, личным вещам

Двухсторонний быстрый боковой доступ

Крепление штатива спереди

Удобный карман для ноутбука

Чехол от дождя

Характеристики