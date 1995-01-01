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Рюкзак Manfrotto Advanced Fast Backpack III

  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
  • Advanced Fast Backpack M III
Код товара:УТ-00055249
Артикул:MB MA3-BP-FM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Многофункциональный рюкзак Advanced FAST backpack III (MB MA3-BP-FM) для фототехники предназначен для использования во время динамичной съемки. Рюкзак был разработан с учетом пожеланий фотографов: двусторонний доступ к основному фотоотделению, доступ сверху для личных вещей или второй камеры, а при полном доступе спереди можно легко разместить весь комплект техники. Рюкзак вмещает полнокадровую беззеркальную камеру с объективом 70-200 мм f / 4 вместе с 3 дополнительными объективами и вспышкой. Внутреннее пространство разделено на два отделения: нижняя часть предназначена для фотооборудования, верхняя часть может использоваться для личных вещей или второй камеры.

В фотоотделении используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.

Имеется отделение для 15-дюймового ноутбука. Два дополнительных боковых кармана на молнии могут использоваться под дополнительные личные вещи, а функциональные передние ремни для штатива позволяют закрепить компактный тревел- штатив.

Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.

Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.

Вместимость: 80% оборудование, 20% личные вещи.

Особенности:

  • 3х сторонний полный доступ к технике
  • Верхний доступ к технике, личным вещам
  • Двухсторонний быстрый боковой доступ
  • Крепление штатива спереди
  • Удобный карман для ноутбука
  • Чехол от дождя

Характеристики

  • Материал: полиэстр
  • Вес: 1,23кг
  • Общий объем : 13л
  • Объем отделения под технику : 10л
  • Внешние размеры: 31х19х44см
  • Внутренние размеры: 30х18х43см