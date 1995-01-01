Практичный, компактный и удобный рюкзак Advanced COMPACT backpack III (MB MA3-BP-C) ориентирован на фотографов-любителей и профессионалов, имеющих в своем распоряжении комплект техники из зеркальной или беззеркальной камеры, а также складной дрон и компактный штатив. Верхний доступ к технике организован за счет широкого клапана, на внутренней стороне которого имеется карман под мелкие аксессуары. Нижнее отделение с отдельным доступом предназначено под личные вещи. Предусмотрено размещение штатива в боковом кармане. В верхней части имеется небольшой карман под небольшие вещи для быстрого доступа с внешней стороны рюкзака. Специальная петля позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана при транспортировке в многолюдном месте. Всепогодный чехол защитит от дождя. 3D формованная уплотненная задняя спинка разработана с целью обеспечить комфорт в сочетании с минимальным весом

Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.

В рюкзаке используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Система M-GUARD™ прошла испытания на ударопрочность в критических условиях в лаборатории. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.

Вместимость: 30% оборудование, 70% личные вещи.

Особенности: