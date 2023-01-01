Описание

Рюкзак Advanced BEFREE backpack III (MB MA3-BP-BF) достаточно компактный и при этом вместительный, рассчитан на комплект техники из зеркальной или беззеркальной камеры, а также складной дрон, стабилизатор и компактный штатив . Ориентирован на фотографа-любителя или профессионала. Доступ к технике со стороны спинки даст уверенность в сохранности содержимого в многолюдном месте. В нижней части имеется безопасный карман для небольших вещей, а также документов. Верхнее отделение предназначено для личных вещей. Предусмотрено крепление штатива с двух сторон сбоку, а также возможность разместить его в боковом кармане. Имеется отделение для ноутбука. Специальная петля позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана при транспортировке в многолюдном месте. Небольшой эластичный боковой карман вмещает бутылку с водой. Всепогодный чехол защитит от дождя. 3D формованная уплотненная задняя спинка разработана с целью обеспечить комфорт в сочетании с минимальным весом

Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.

В рюкзаке используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Система M-GUARD™ прошла испытания на ударопрочность в критических условиях в лаборатории. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.

Вместимость: 60% оборудование, 40% личные вещи.

Особенности: