Описание

Рюкзак Advanced ACTIVE backpack III (MB MA3-BP-A) предназначен для ежедневного использования. Рюкзак рассчитан на комплект техники из зеркальной или беззеркальной камеры, а также складной дрон и штатив. Ориентирован на фотографа-любителя. Отделение под технику расположено в нижней части и имеет отдельную крышку доступа. В верхней просторной части рюкзака размещаются личные вещи. В боковом эластичном кармане можно расположить бутылку с водой или штатив. Мягкие плечевые ремни вместе с нагрудным ремнем распределяют вес. 3D формованная уплотненная задняя спинка обеспечивают комфорт при переноске рюкзака. Имеется отделение для ноутбука. Специальная петля позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана при транспортировке в многолюдном месте. Всепогодный чехол защитит от дождя.

Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.

В рюкзаке используется система защитных перегородок M-GUARD™, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Система M-GUARD™ прошла испытания на ударопрочность в критических условиях в лаборатории. Перегородки M-Guard™ выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства.

Вместимость: 40% оборудование, 60% личные вещи.

Особенности: