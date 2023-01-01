Быстросъемная площадка для штативных голов Manfrotto с индексом RC2 в названии (например, 804RC2). Винт 1/4". Дополнительный фиксирующий штифт устраняет возможность вращения видеокамеры, обеспечивая максимальную стабильность при съёмке. Материал: алюминий.