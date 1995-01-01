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Штативная площадка Manfrotto 200PL-14

Код товара:УТ-00023355
Артикул:200PLARCH-14

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Быстросъемная площадка для штативных голов Manfrotto с индексом RC2 в названии (например, 804RC2). Винт 1/4". Дополнительный фиксирующий штифт устраняет возможность вращения видеокамеры, обеспечивая максимальную стабильность при съёмке. Материал: алюминий.