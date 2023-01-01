Штативная площадка Manfrotto 200PL-14
Код товара : УТ-00023355
Артикул : 200PLARCH-14
4 190 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.055
Описание
Быстросъемная площадка для штативных голов Manfrotto с индексом RC2 в названии (например, 804RC2). Винт 1/4". Дополнительный фиксирующий штифт устраняет возможность вращения видеокамеры, обеспечивая максимальную стабильность при съёмке. Материал: алюминий.