Штативная площадка Manfrotto 200PL-14



Код товара: УТ-00023355 Артикул: 200PLARCH-14 Код товара: УТ-00023355 Артикул: 200PLARCH-14 Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Быстросъемная площадка для штативных голов Manfrotto с индексом RC2 в названии (например, 804RC2). Винт 1/4". Дополнительный фиксирующий штифт устраняет возможность вращения видеокамеры, обеспечивая максимальную стабильность при съёмке. Материал: алюминий. Видео Наш обзор

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