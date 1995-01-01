Зажим пружинный Manfrotto 175



Код товара: 00000054654 Артикул: 175* Код товара: 00000054654 Артикул: 175* Тип держателя Зажим Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Зажим Описание Пружинный зажим для труб диаметром от 5 до 40 мм. Многофункциональный инструмент для студии: может использоваться для крепления отражателей, рассеивателей и тому подобных аксессуаров. Не предназначен для крепления осветителей (за исключением самых легких, карманных моделей или накамерных вспышек типа Speedlight). Имеет стандартный 16-мм штифт (5/8") с внутренней резьбой 3/8". Вес: 320 г

Длина: 15.6 см

Максимальная нагрузка: нет данных производителя. Видео Наш обзор

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