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Зажим пружинный Manfrotto 175

Код товара:00000054654
Артикул:175*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Пружинный зажим для труб диаметром от 5 до 40 мм. Многофункциональный инструмент для студии: может использоваться для крепления отражателей, рассеивателей и тому подобных аксессуаров. Не предназначен для крепления осветителей (за исключением самых легких, карманных моделей или накамерных вспышек типа Speedlight). Имеет стандартный 16-мм штифт (5/8") с внутренней резьбой 3/8".

Вес: 320 г
Длина: 15.6 см
Максимальная нагрузка: нет данных производителя.