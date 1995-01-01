Зажим пружинный Manfrotto 175
Код товара:00000054654
Артикул:175*
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяЗажим
Описание
Пружинный зажим для труб диаметром от 5 до 40 мм. Многофункциональный инструмент для студии: может использоваться для крепления отражателей, рассеивателей и тому подобных аксессуаров. Не предназначен для крепления осветителей (за исключением самых легких, карманных моделей или накамерных вспышек типа Speedlight). Имеет стандартный 16-мм штифт (5/8") с внутренней резьбой 3/8".
Вес: 320 г
Длина: 15.6 см
Максимальная нагрузка: нет данных производителя.