Пружинный зажим для труб диаметром от 5 до 40 мм. Многофункциональный инструмент для студии: может использоваться для крепления отражателей, рассеивателей и тому подобных аксессуаров. Не предназначен для крепления осветителей (за исключением самых легких, карманных моделей или накамерных вспышек типа Speedlight). Имеет стандартный 16-мм штифт (5/8") с внутренней резьбой 3/8".