Описание

Whistler BP AW II – вторая серия популярных рюкзаков Whistler. Изначально серия была создана для зимнего туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Здесь предусмотрены специальные крепления для горных лыж, сноуборда или пары ледорубов. Рюкзаки Whistler создаются из легкой ткани с высокой влагостойкостью (нейлон 6x6 c подкладкой из полиуретана). Доступ к камере осуществляется через спинку или через верхний люк. Спереди предусмотрен объемный карман с плотной влагостойкой внутренней стенкой для горного снаряжения: туда можно смело класть заснеженные вещи, вода не попадет в отсек с камерой.

Второе поколение Whistler отличается усовершенствованным внешним видом: внешние ремни сделаны более аккуратно и проще в обращении. Поясной ремень теперь прилегает к телу более плотно. Передний карман для снаряжения выглядит плоским, но одним движением молнии вы можете увеличить его глубину так, что туда поместится пара зимних ботинок. Сверху предусмотрено небольшое отделение, куда хорошо помещается горнолыжная маска и мелкие аксессуары. Его дно можно убрать – тогда получится верхний доступ для камер с длиннофокусными объективами. Ноутбук Основное отделение изменилось за счет увеличения разделителей: теперь в нем можно изолированно разместить гораздо больше небольшой техники. В отличие от первого поколения, в Whistler II основное отделение не извлекается из рюкзака.

Рюкзаки Whistler получили свое имя по названию горы и знаменитого горнолыжного курорта в Канаде (крупнейшего в Северной Америке). Хотя их основная стихия – горные склоны, они, конечно, могут использоваться и в других регионах. Благодаря анатомической спинке с широкими вентиляционными каналами с ними не будет слишком жарко даже летом.

Lowepro Whistler BP II выпускается в 2 размерах: 350 подходит для большинства камер, включая зеркальные с батарейной ручкой, этот размер будет оптимальным для большинства пользователей. Но если вам нужен действительно большой рюкзак – 450 к вашим услугам.