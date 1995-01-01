Гибрид рюкзака и сумки-тележки для путешествий с большим комплектом фототехники. В пределах «цивилизации» вы можете использовать его как тележку, сняв груз с плеч, а при перемещении по пересеченной местности, в отсутствие ровных дорог, лямки и поясной ремень освобождаются из-под спинки, что позволяет сохранить быстрый темп перемещения при достаточно высоком комфорте. По размерам Pro Trekker RLX 450 AW II максимально близок к BP 450 AW II, за исключением выступающих колес снаружи и канала для телескопической ручки внутри.

Внутренний выступ для ручки сделан максимально тонким, поэтому вы по-прежнему можете располагать большие камеры с батарейными ручками (такие как Canon 1D) вертикально вдоль правого и левого бока. Из оптики внутрь может поместиться 300mm f/2.8, установленный на камеру, или такие великаны как 400/2.8, 600/4 отдельно. При этом рюкзак с некоторым запасом проходит ограничения по габаритам, применяемые к ручной клади у большинства международных авиалиний (за исключением компаний-лоукостеров, всегда заранее уточняйте требования к багажу).

Из электроники внутрь помещаются: 15" ноутбук, 10" планшет и графический планшет типа Wacom – каждый в своем отдельном кармане. Основное пространство легко преобразуется под ваши нужды с помощью вертикальных и горизонтальных разделителей, также в основном отделении предусмотрено 2 больших плоских кармана для аксессуаров (кабели, светофильтры, батарейки) и 2 маленьких кармана для карт памяти. В комплекте идет небольшая сумочка-органайзер для самых важных принадлежностей. Крупногабаритные предметы, такие как штатив или куртку, можно закрепить снаружи с помощью двух перестегиваемых ремешков и тканевой чаши (для штативных ножек). Проушины спереди и по бокам рюкзака можно использовать как с оригинальными ремнями Lowepro (в комплекте 2 ремешка), так и с универсальными ремешками / навесными чехлами из туристического магазина.

Снаружи сбоку предусмотрен двойной карман: для литровой бутылки воды и документов, спереди имеется карман на молнии для солнцезащитных очков и других мелочей.

Лямки изогнутой формы и плотная эргономичная спинка, а также съемный поясной ремень позволяют с комфортом распределить нагрузку между плечами и поясницей при длительном ношении рюкзака. Нагрудная стяжка регулируется по высоте. Рюкзак легко грузить на верхние полки или в глубокие багажники благодаря ручкам сверху, снизу и по бокам.

Для безопасности, если вам понадобится оставить рюкзак без присмотра, застежки-молнии основных отсеков можно надежно закрыть на тросовый замок (продается отдельно). Этим же замком рюкзак можно будет пристегнуть к какому-либо поручню или ограждению.

Внешне рюкзаки серии Pro Trekker AW II выглядят довольно просто, утилитарно, но они очень комфортны в использовании. Компания Lowepro использовала многолетний опыт разработки и специально привлекла профессиональных фотографов для того, чтобы создать идеальный рюкзак для рабочих командировок и путешествий с большим набором фототехники. Серия представлена рюкзаками 3 размеров: 350, 450 и 550, а также гибридным рюкзаком-тележкой RLX 450 AW II.

Для защиты от дождя и других осадков в комплекте традиционно идет водонепроницаемый нейлоновый чехол-накидка.