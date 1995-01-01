Описание

Компактный, но вместительный рюкзак для большого комплекта фототехники. Вмещает профессиональную зеркальную камеру (уровня Canon 1D) с длиннофокусным объективом (до 300/2.8), второй фотоаппарат с набором сменных объективов и вспышек, а также 15" ноутбук, 10" планшет и графический планшет типа Wacom – каждый в своем отдельном кармане. Основное пространство легко преобразуется под ваши нужды с помощью вертикальных и горизонтальных разделителей, также в основном отделении предусмотрено 2 больших плоских кармана для аксессуаров (кабели, светофильтры, батарейки) и 2 маленьких кармана для карт памяти. В комплекте идет небольшая сумочка-органайзер для самых важных принадлежностей. Крупногабаритные предметы, такие как штатив или куртку, можно закрепить снаружи с помощью двух перестегиваемых ремешков и тканевой чаши (для штативных ножек).

Снаружи сбоку предусмотрен двойной карман: для бутылки воды и документов, спереди имеется карман на молнии для солнцезащитных очков и других мелочей.

При всей своей вместительности рюкзак подходит под требования к ручной клади большинства авиакомпаний. Лямки изогнутой формы и плотная эргономичная спинка, а также съемный поясной ремень позволяют с комфортом распределить нагрузку между плечами и поясницей при длительном ношении. Нагрудная стяжка регулируется по высоте. Рюкзак легко грузить на верхние полки или в глубокие багажники благодаря ручкам сверху и по бокам. Чтобы лямки не цеплялись за другие предметы и не торчали во все стороны при ношении в руках, их можно убрать под верхний слой спинки.

Для безопасности, если вам понадобится оставить рюкзак без присмотра, застежки-молнии основных отсеков можно надежно закрыть на тросовый замок (продается отдельно). Этим же замком рюкзак можно будет пристегнуть к какому-либо поручню или ножке.

Внешне рюкзаки серии Pro Trekker AW II выглядят довольно просто, утилитарно, но они очень комфортны в использовании. Компания Lowepro использовала многолетний опыт разработки и специально привлекла профессиональных фотографов для того, чтобы создать идеальный рюкзак для рабочих командировок и путешествий с большим набором фототехники. Серия представлена рюкзаками 3 размеров: 350, 450 и 550, а также гибридным рюкзаком-тележкой RLX 450 AW II.

Для защиты от дождя и других осадков в комплекте традиционно идет водонепроницаемый нейлоновый чехол-накидка.