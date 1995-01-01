Lowepro PhotoSport BP AW III – невероятно продуманные фоторюкзаки для походов, длительных пеших экскурсий и тому подобных вылазок на природу или в город. Рюкзак очень легкий (всего 1.1 кг) и на 75% состоит из переработанных материалов. Внутреннее пространство состоит из 2 основных отделений: низ для камеры и верх для личных вещей (еда, одежда, аксессуары). Версия 15L предназначена для компактных беззеркальных камер (APS-C, Micro 4/3).

Отделение для камеры сделано в виде извлекаемой сумки: для короткой вылазки вы можете использовать ее саму по себе, оставив рюкзак в машине. Для более длительной – пристегнуть спереди на пояс или на грудь, чтобы быстрее достать камеру, когда она понадобится. Сумка извлекается через боковой клапан, вы также можете оставить ее внутри и использовать PhotoSport BP AW III как обычный фоторюкзак с боковым доступом. Вещи складываются через верх, который затягивается на шнурок и дополнительно закрывается верхним клапаном на пряжках (в клапане есть небольшой карман для мелких вещей и документов). Что интересно: достав сумку из рюкзака, вы также можете убрать перегородку между верхним и нижним отделением, это позволит вам взять с собой больше вещей.

В комплекте идет система креплений для камеры: можно вытащить фотоаппарат из сумки и пристегнуть к лямкам на грудь или носить на отдельном плечевом ремне, а также отдельный чехол для телефона, который тоже можно пристегнуть к лямкам и поясу или носить через плечо. В спинке рюкзака предусмотрен карман для питьевой (гидрационной) системы объемом до 2 литров. Если вы не пользуетесь питьевыми системами, туда можно положить планшет типа iPad. Передний карман – на широких эластичных стропах, в него легко поместится сложенная куртка. Сбоку сделан эластичный карман для фляги или небольшого штатива. Наконец, еще один небольшой карман сделан на широком поясном ремне (справа), а слева на нем же прошита лента, на которую можно закрепить еще 1-2 чехла для аксессуаров. Также предусмотрены петли для крепления треккинговых палок.

Рюкзак очень комфортен при длительном ношении: эргономичная спинка с фирменной вентиляционной системой ActivZone, подушка в районе поясницы, широкий пояс и широкие мягкие плечевые лямки с уплотнителем. Нагрудная стяжка регулируется по высоте в очень широком диапазоне: от области ключиц до области под грудью. Эргономика продумана таким образом, чтобы все необходимые вещи находились прямо под рукой, и вы были готовы сделать кадр буквально за секунду.

Lowepro PhotoSport BP AW III 15L рассчитан на компактные беззеркальные камеры. Для полнокадровых зеркальных или беззеркальных камер выпускается более крупная модель на 24 литра.