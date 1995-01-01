Классическая сумка для фотоаппарата, вмещающая зеркальную камеру с батарейной ручкой и стандартным объективом (до 24-105 мм) + 3-4 дополнительных объектива или вспышки + 10" планшет и мелкие аксессуары. Сумка выполнена из легкой и прочной ткани: полиэстера высокой плотности. Основное отделение закрывается верхним клапаном на пряжку-фастекс и на молнию. Несколько дополнительных внешних карманов (2 спереди, 2 по бокам и 1 сзади), а также карман на внутренней стороне клапана помогают организовать аксессуары и личные вещи: крышки, светофильтры, чистящие средства, документы, телефон. Толстые стенки с наполнителем защищают камеру от ударов.

Для комфортного ношения у Nova 180 AW II имеется мягкая верхняя ручка, отстегиваемый плечевой ремень (с регулируемой плечевой накладкой) и проушина для крепления на ручку сумки-тележки. Для защиты от непогоды предусмотрен непромокаемый нейлоновый дождевик.

Nova 180 AW II – классическая фотосумка среднего бюджета: простая, но аккуратная и надежная.