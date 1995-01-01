Сумка Lowepro Nova 170 AW II
Код товара : УТ-00028490
Артикул : LP37121-PWW
Официальная гарантия Lowepro 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
540 г
Вместимость
зеркальная камера без батарейной ручки с объективом до 24-105 мм + 1-2 объектива и вспышка + планшет до 8" и мелкие аксессуары
Материал
синтетические материалы
Размеры внутренние
21.5 х 20.5 х 12.5 см
Описание
Классическая сумка для фотоаппарата. вмещающая среднюю зеркальную камеру со стандартным объективом (до 24-105 мм) + 1-2 дополнительных объектива или вспышки + 8" планшет и мелкие аксессуары. Сумка выполнена из легкой и прочной ткани: полиэстера высокой плотности. Основное отделение закрывается верхним клапаном на пряжку-фастекс и на молнию. Несколько дополнительных карманов (2 спереди, 2 по бокам и 1 сзади), а также карман на внутренней стороне клапана помогают организовать аксессуары и личные вещи: крышки, светофильтры, чистящие средства, документы, телефон. Толстые стенки с наполнителем защищают камеру от ударов.
Для комфортного ношения у Nova 160 AW II имеется мягкая верхняя ручка, отстегиваемый плечевой ремень (с регулируемой плечевой накладкой) и проушины для крепления на поясе. Для защиты от непогоды предусмотрен непромокаемый нейлоновый дождевик.
Nova 170 AW II - классическая фотосумка среднего бюджета: простая, но аккуратная и надежная.