Описание

Классическая сумка для фотоаппарата. вмещающая среднюю зеркальную камеру со стандартным объективом (до 24-105 мм) + 1-2 дополнительных объектива или вспышки + 8" планшет и мелкие аксессуары. Сумка выполнена из легкой и прочной ткани: полиэстера высокой плотности. Основное отделение закрывается верхним клапаном на пряжку-фастекс и на молнию. Несколько дополнительных карманов (2 спереди, 2 по бокам и 1 сзади), а также карман на внутренней стороне клапана помогают организовать аксессуары и личные вещи: крышки, светофильтры, чистящие средства, документы, телефон. Толстые стенки с наполнителем защищают камеру от ударов.

Для комфортного ношения у Nova 160 AW II имеется мягкая верхняя ручка, отстегиваемый плечевой ремень (с регулируемой плечевой накладкой) и проушины для крепления на поясе. Для защиты от непогоды предусмотрен непромокаемый нейлоновый дождевик.

Nova 170 AW II - классическая фотосумка среднего бюджета: простая, но аккуратная и надежная.