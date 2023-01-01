Небольшой чехол для аксессуаров: зарядного устройства, наушников, флешки, кабелей и т.д. Эластичные ленты позволяют аккуратно разместить все принадлежности. Полупрозрачная стенка: чтобы легче было понять, что внутри. Для тех, кто любит порядок и быстрый доступ ко всем необходимым вещам. Отличный аксессуар для рабочих командировок и путешествий.