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Чехол Lowepro GearUp Pouch Mini, серый

Код товара:УТ-00028985
Артикул:LP37138-GRL*

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Небольшой чехол для аксессуаров: зарядного устройства, наушников, флешки, кабелей и т.д. Эластичные ленты позволяют аккуратно разместить все принадлежности. Полупрозрачная стенка: чтобы легче было понять, что внутри. Для тех, кто любит порядок и быстрый доступ ко всем необходимым вещам. Отличный аксессуар для рабочих командировок и путешествий.