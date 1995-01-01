Чехол Lowepro GearUp Pouch Mini, серый
Код товара:УТ-00028985
Артикул:LP37138-GRL*
Товар не найден
Характеристики
Размеры внешние22 х 14 х 4.5 см
Размеры внутренние19 х 11.5 х 4 см
ЦветСерый
Чехол для Аксессуаров
Материалтекстиль (синтетика)
Описание
Небольшой чехол для аксессуаров: зарядного устройства, наушников, флешки, кабелей и т.д. Эластичные ленты позволяют аккуратно разместить все принадлежности. Полупрозрачная стенка: чтобы легче было понять, что внутри. Для тех, кто любит порядок и быстрый доступ ко всем необходимым вещам. Отличный аксессуар для рабочих командировок и путешествий.