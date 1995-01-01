Чехол Lowepro GearUp Pouch Mini, серый



Код товара: УТ-00028985 Артикул: LP37138-GRL* Код товара: УТ-00028985 Артикул: LP37138-GRL* Размеры внешние 22 х 14 х 4.5 см Размеры внутренние 19 х 11.5 х 4 см Цвет Серый Чехол для Аксессуаров Материал текстиль (синтетика) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры внешние 22 х 14 х 4.5 см Размеры внутренние 19 х 11.5 х 4 см Цвет Серый Чехол для Аксессуаров Материал текстиль (синтетика) Описание Небольшой чехол для аксессуаров: зарядного устройства, наушников, флешки, кабелей и т.д. Эластичные ленты позволяют аккуратно разместить все принадлежности. Полупрозрачная стенка: чтобы легче было понять, что внутри. Для тех, кто любит порядок и быстрый доступ ко всем необходимым вещам. Отличный аксессуар для рабочих командировок и путешествий. Видео Наш обзор

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