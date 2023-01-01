Чехол Lowepro GearUp Pouch Mini, серый
Код товара : УТ-00028985
Артикул : LP37138-PWW
2 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.120
Материал
текстиль (синтетика)
Размеры внутренние
19 х 11.5 х 4 см
Описание
Небольшой чехол для аксессуаров: зарядного устройства, наушников, флешки, кабелей и т.д. Эластичные ленты позволяют аккуратно разместить все принадлежности. Полупрозрачная стенка: чтобы легче было понять, что внутри. Для тех, кто любит порядок и быстрый доступ ко всем необходимым вещам. Отличный аксессуар для рабочих командировок и путешествий.