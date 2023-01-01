Описание

Flipside Trek BP 350 AW - рюкзак для однодневных выходов в город или на природу. Отделение для камеры, расположенное в нижней части рюкзака, вмещает полнокадровую зеркальную камеру (Canon EOS 5D, Nikon D810) в комплекте со стандартным зумом типа 24-70/2.8 и парой сменных объективов или квадрокоптер типа DJI Mavic Pro в комплекте со всеми необходимыми аксессуарами. Толстые стенки нижнего отделения защищают содержимое от повреждения при случайных ударах или падениях. Верхнее отделение с обычными стенками предназначается для личных вещей: еды, одежды и так далее. Эластичные карманы с обоих боков позволяют разместить в них термос, штатив или монопод. Внешние ремни позволяют навесить снаружи куртку или солнечную панель. Рюкзак достаточно легок и компактен, он позволяет сохранять маневренность, которая пригодится при покорении зеленых или каменных джунглей.

Рельефная спинка ActivZone обеспечивает отличную вентиляцию спины: воздух проходит не только между тремя большими «подушками», но и между рельефными выступами в самих «подушках». Аналогичный рельеф присутствует и на поясном ремне. Нагрудная стяжка регулируется по высоте, широкие лямки с вентиляцией позволяют носить рюкзак с комфортом.

Внутреннее пространство рюкзака разделено на три основных отделения. Плоское отделение спереди имеет специальный карман для 10" планшета Craddle Fit. Карман организован так, что планшет все время находится как бы в подвешенном состоянии, он не касается днища, и поэтому не повредится, если вы резко опустите рюкзак на землю. Помимо планшета в переднем отделении есть место для документов, телефона и пары ручек.

Верхнее отделение с обычными, тонкими стенками предназначено для личных вещей, который не боятся небольших ударов. Положите туда контейнер с едой, аптечку, фонарик и тому подобные личные вещи. Доступ к основному отделению открывается через спинку, что обеспечивает безопасность (защиту от краж), а также позволяет достать фотоаппарат или сменить объективы, не снимая с себя рюкзак: полезная особенность, когда рядом нет чистой и сухой площадки.

Рюкзаки серии Flipside Trek сшиты из прочных, устойчивых к разрыву и износу современных синтетических тканей, они рассчитаны на долгие годы интенсивного использования.