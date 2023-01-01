Описание

Небольшой и легкий рюкзак для больших пеших переходов. Рюкзаки этой серии созданы максимально легкими, а также обладают продвинутой анатомической спинкой с системой ActiveZone для комфортного ношения в течение всего дня. 250 AW - самый маленький из рюкзаков серии, он рассчитан для небольших зеркальных или беззеркальных камер, таких как Canon 750D или Fujifilm X-T2, доступ к ним осуществляется сзади. Верхнее отделение предназначено для личных вещей: еды, одежды, аптечки и так далее. Переднее отделение вмещает 8" планшет, документы и схожие плоские предметы. Пары ремней спереди и по бокам рюкзака позволяют навесить на рюкзак снаружи такие объемные предметы как, например, штатив, палатку и туристический коврик.

Два открытых сетчатых кармана по бокам также позволяют разместить в них, например, бутылку воды, зонтик или куртку-дождевик.

Рюкзаки серии Flipside Trek хорошо подходят для фотографов-пейзажистов, выбирающихся в отдаленные уголки на целый день или даже с ночевкой. Для снижения веса они выполняются из легкой, но прочной синтетической ткани: кордуры Kodra 500D, добби 500Dx300D и нейлона. Рюкзак весьма мягкий, не «дубовый» и не натирает спину или бока, при этом фототехника находится под надежной защитой в отделении с толстыми плотными стенками со всех сторон.